Galić: Grad će financijski pomoći udruzi Ženska pomoć sada

Udruzi Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, koja je zbog manjka financija pred zatvaranjem, iz Grada su poručili kako će novčano pomoći da opstanu budući da su dugododišnji partneri. A i, kako je istaknula pročelnica ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Romana Galić, od 2007. do danas Grad joj je dodijelio više od dva i pol milijuna kuna ili oko 180.000 kuna godišnje te dva prostora.

Rekla je da je prošle godine Grad prvi put raspisao trogodišnji natječaj za udruge koje pružaju usluge smještaja za beskućnike i žrtve nasilja, baš zbog toga da svake godine ne bi raspisivali natječaj i da te vrlo rizične kategorije imaju kontinuitet. Udruga Ženska pomoć sada nije zadovoljila formalne uvjete tog natječaja, potvrdila je Galić i dodala da to nisu bili nikakvi posebni uvjeti - jer su ih druge udruge zadovoljile - nego naprosto omaškom nisu zadovoljili natječajnu dokumentaciju.

"No, bez obzira na to, a budući da Grad financira na dvije razine - ili natječajem ili javnim pozivom - udruga je prošle godine financirana u iznosu od 185.000 kuna za rad savjetovališta i skloništa. Ove godine također se dogodilo da na natječaju nisu zadovoljeni formalni uvjeti nego je ponovno upućena na javni poziv. Drugim riječima, sa naše strane udruga nije zadovoljila, ali postoje mehanizmi i mi ćemo njihove zahtjeve na način na koji smo to radili svake godine i zadovoljiti", poručila je pročelnica Galić.