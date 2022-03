Dolazak autom na Jarun od sutra je dvostruko skuplje: 'Želimo obeshrabriti dolazak vozilima'

Tko želi svojim limenim ljubimcem do Jaruna, od sutra će ga to skuplje koštati. Umjesto dosadašnjih pet, cijena dnevne karte za parkiranje u Športsko-rekreacijskom centru sada je 10 kuna radnim danom od 6 do 21 sat, a 20 kuna vikendom, blagdanom i noću. Jednokratni ulaz za kampere i vozila s kamp kućicom više nije 75 nego 150 kuna, a godišnja karta za parkiranje umjesto 450 sada košta 700 kuna.

Taksistima će parkiranje također biti skuplje, pa će oni za to godišnje morati izdvajati 400 umjesto 300 kuna. Ribičima koji su kupili godišnju dozvolu za ribolov na jezeru te članovima sportskih saveza koji treniraju na Jarunu cijena ostaje 210 kuna kao i do sad, a cijena godišnje karte se ne mijenja ni za osobe sa 70-postotnim invaliditetom, pa je ona i dalje 20 kuna. Puni cijenik možete vidjeti ovdje, a ako ga želite usporediti sa starim možete to učiniti ovdje.

Iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima za Radio Sljeme rekli su kako poskupljenjem žele obeshrabriti dolazak na Jarun automobilom.

- Očuvanje jezera Jarun kao zelene zone naš je prioritet. Jezero Jarun je sportsko-rekreacijsko područje te ono treba biti prije svega u službi pješaka i ostalih rekreativaca. To je područje dobro povezano javnim prijevozom, a lako je dostupno i biciklom i pješice. Zbog toga, a i zbog nesreća koje su uzrokovala motorna vozila, želimo obeshrabriti dolazak vozilima na područje jezera.

Dosadašnja cijena od 5 kn dnevno radnim danom i 10 kn vikendom stimulirala je preveliko zakrčenje vozilima, nauštrb pješaka i rekreativaca. Nove cijene od 10 kn dnevno radnim danom i 20 kn vikendom i dalje su višestruko niže od cijena za takva područja u drugim zemljama Europske unije - poručili su.