Dio Bolničke ceste se zatvara na tjedan dana: Donosimo obilazne pravce

Zbog radova na uređenju kolnika Bolnička cesta na dijelu od raskrižja s Ulicom Trebež do Gospodske ulice će od subote od 4 sata do iduće subote do 4 sata biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

· Bolnička (zapad) – Gospodska ulica – Aleja Bologne – Ulica Majke Terezije - Bolnička (istok) i obratno.

Stanovnike naselja RIS molimo da za ulaz i izlaz iz naselja koriste obilazni pravac:

· Ilica – Ulica Majke Terezije - Bolnička.

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. – Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – kazali su iz Grada.