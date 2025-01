Detalji drame s novogodišnjeg dočeka na Trgu: Policajcu na spornoj skeli eksplodirala baklja

Dan nakon novogodišnje noći na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, kako prenosi Jutarnji list, svu je pažnju ukrala građevinska skela na uglu s Praškom ulicom. Po portalima i društvenim mrežama masovno su se dijelile snimke veselih ljudi kako partijaju na konstrukciji koja je tamo postavljena zbog obnove od potresa od kojeg je prošlo pet godina. Prema izjavama očevidaca, ljudi su stajali na skelama sat do dva, dok ih nisu otjerali policajci koji su ih zamijenili na tim pozicijama. No, kako doznaje Jutarnji list, u sjeni novogodišnjeg ludila ispod skele se odvijao incident u kojem su, osim nesmotrenih građana, sudjelovali i policajci, a sve je, srećom, završilo samo s lakšim ozljedama.

– Bio sam na novogodišnjem koncertu na Trgu bana Jelačića kao pratnja svom maloljetnom šogoru i njegovom školskom prijatelju. Kao punoljetna osoba kojoj je punica povjerila sigurnost svog djeteta, stvarno sam se trudio činiti sve da ga zaštitim. No, dogodila se situacija koja je ozbiljno ugrozila njegovu sigurnost. Na postavljenoj skeli, iznad tla, netko je zapalio baklju. Policijski službenik koji se nalazio na toj skeli je preuzeo bengalku i krenuo je gasiti na način koji je ugrozio sve ispod te skele, uključujući brata supruge koji je stajao u neposrednoj blizini, na nižim metalnim šipkama od skele. Policajac je mahao bakljom, a zatim ju je bacio na skelu i pokušao ugasiti nogom. U tom je trenutku bengalka eksplodirala – ispričao je za Jutarnji svjedok koji je želio ostati anoniman.

Dodao je da je u incidentu ozlijeđen mladić koji je zapalio bengalku, a koji je sve vrijeme stajao ispod policajca. – U tom trenutku kada je baklja eksplodirala ljudi su se počeli mahnito micati od tamo i derati se da čovjeku ide krv iz očiju, što se odnosilo na tog dečka koji je zapalio baklju – prepričao je.

Jutarnji je list poslao upit Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba iz kojeg su im odgovorili da su u novogodišnjoj noći na Trgu imali osam intervencija, od kojih šest zbog prekomjerne konzumacije alkohola i dvije zbog lakših ozljeda glave. – Moj maloljetni šogor je od straha instinktivno čučnuo i srećom je izbjegao ozlijede. Ali svi smo se jako preplašili. Apsolutno nam je neprihvatljiva takva reakcija policije koja je ugrozila sigurnost svih prisutnih, a pogotovo djece. Mislim da to zahtjeva detaljnu istragu. Apeliram na sve ljude koji su svjedočili ovom događaju ili imaju snimke da se jave jer je to ključno za rasvjetljavanje ovog slučaja – poručuje svjedok s Trga.

Jutarnji je list objašnjenje zatražio i od policije, koja im je dva dana nakon incidenta kratko komentirala da je "oko 00.05 muškarac aktivirao pirotehničko sredstvo kojim je sam sebe lakše ozlijedio te da je priveden u policiju." No, nakon priče svjedoka s Trga, tražili su dodatno objašnjenje, a ono je stiglo jučer.

– U konkretnom su slučaju postupali policijski službenici Policijske uprave zagrebačke angažirani na osiguranju javnog okupljanja povodom dočeka Nove godine u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića. Naime, oko 00.15 sati na kućnom broju 15 postupali su prema 30-godišnjaku koji je aktivirao nedozvoljeno pirotehničko sredstvo, tzv. ‘bengalku‘, prethodno se popevši na povišen dio građevinske skele, uz iskazanu namjeru da aktivirano pirotehničko sredstvo i baci među okupljene. Upravo s ciljem sprječavanja bacanja tog sredstva na okupljene građane, policijski službenik angažiran na osiguranju oduzeo je to sredstvo i odložio na željeznu platformu skele te ga pokušao ugasiti nogom, ali je nakon nekog vremena sredstvo eksplodiralo. Nakon toga je 30-godišnjak zatražio liječničku pomoć, koja mu je i pružena. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavka 6. Zakona o eksplozivnim tvarima i prometu oružja kažnjivo po članku 90. stavka 1. točke 4b, 30-godišnjaku će biti izdan prekršajni nalog. Tijekom tog postupanja, drugi muškarac, 34-godišnjak, pogrdnim je riječima vrijeđao policijsku službenicu te na taj način počinio prekršaj iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega mu je izdan i uručen prekršajni nalog – kazali su iz policije.

Svjedok i njegova supruga koja je također bila ondje, za Jutarnji su ispričali i da je 34-godišnjak iz policijskog priopćenja upravo on te da je kažnjen jer je u panici za sigurnost maloljetnog šogora počeo vikati na policajce. – Vikao mu je: ‘Što to radiš idiote?‘ To je zaista bilo u panici i on im se nakon toga ispričao te objasnio da je reagirao u afektu. No oni su mu svejedno na licu mjesta napisali kaznu od 700 eura – ispričala je supruga svjedoka s Trga. Na kraju su na policijsko postupanje uložili žalbu, kao i na kaznu koju još nisu platili. – Sve u svemu, ružno postupanje, htjeli su ga i voditi u postaju, ali nisu samo zato što smo bili s maloljetnikom – zaključila je.