10 činjenica koje morate znati o novom režimu parkiranja u Zagrebu: Nekima se ukidaju povlaštene karte, postrožit će se i kazne

Znatne promjene donosi sedam mjera kojima gradska vlast namjerava "uvesti red" u sustav parkiranja. Dvije su već na snazi, revizija rezervacija i mjera vezana za terase, a u javnome je savjetovanju produljenje vremena naplate u prvoj zoni. Najviše se bure diglo oko blokovskog parkiranja, čija je implementacija nakon odgode najavljena za listopad, a na listi su i stroža kontrola te promjene za građevinarce i dio korisnika povlaštenih karata. Stoga uz pomoć informacija koje smo dobili iz Grada donosimo ključna pitanja i odgovore o novim pravilima u režimu parkiranja.

1. Kakav sustav zapravo imamo i mijenjaju li se cijene i parkirne zone?

Tri su glavne zone, a sat parkiranja u prvoj stoji 1,60 eura, u drugoj 70 centi, a u trećoj 30. Nekoliko je velikih parkirališta, primjerice ono kod Gredelja, označeno kao zona IV.2 i ondje se naplaćuje 1,30 eura za cijeli dan. Imamo i zonu IV.1, koja obuhvaća pet parkirališta, uglavnom na rubovima grada, a u njoj cjelodnevna karta stoji 70 centi.

Nove mjere ne predviđaju promjene u cijenama, pa ni kad je riječ o cijenama povlaštenih mjesečnih karata koje stoje 13,30 eura za prvu zonu, 5,30 za drugu i 3,30 za treću. Ne šire se ni područja zona, ali je odlukom koju je Gradska skupština donijela u svibnju uvedena i peta zona, za model Park & Ride, a trenutačno je u javnom savjetovanju izmjena dokumenta čija je intencija povećati dostupnost mjesta za stanare uvečer.

2. Kako će funkcionirati blokovska podjela?

Novi će model prvu, drugu i treću zonu podijeliti u manja područja unutar kojih će vrijediti njihove povlaštene karte, a parkiranje izvan bloka korisnici će plaćati kao i svi ostali. Dakle, neće se više s povlaštenim kartama moći gratis parkirati u nižim zonama, pa ni izvan determiniranog područja, već će vrijediti samo za blok u kojemu je adresa korisnika. Gradski čelnici računaju kako će se time i osloboditi dodatna mjesta za stanare, a iako nisu morali, mjeru su uputili u javno savjetovanje u kojemu je stiglo 320 komentara pa su početak primjene prolongirali dok ih detaljno ne analiziraju.

3. Blokovi su izazvali najviše negodovanja, nude li rješenja?

U Gradu drže da će mjera rezultirati manjim brojem vozila s povlaštenim kartama u svakom bloku, ali i da će uz pooštravanje primjene vremenskoga ograničavanja parkiranja u prvoj i drugoj zoni stanarima biti lakše pronaći mjesto. Planira se i gradnja podzemne garaže u Klaićevoj ulici s 800 mjesta na tri etaže.

4. Kako i zašto se provodi revizija rezervacija mjesta?

Stara su rješenja prestala vrijediti 6. rujna, a nova će se izdavati uz strože uvjete, za maksimalno tri mjesta. U evidencijama na Radićevu trgu zabilježeno je oko 1500 rezerviranih mjesta i sva će se revidirati pa očekuju da će se znatan broj njih i osloboditi. – U prvom valu oslobađamo 300, do kraja godine 500 mjesta, ali revizija će se nastaviti – poručuju. Zainteresirani za rezervaciju pak trebaju podnijeti zahtjev, a mjesta na maksimalno dvije godine mogu dobiti državna i sudska te tijela jedinice lokalne i mjesne samouprave, kao i veleposlanstva i konzulati. Pravne osobe i obrtnici ih mogu rezervirati na razdoblje do godinu dana uz uvjet da imaju sjedište ili poslovni prostor u neposrednoj blizini. Najniža mjesečna naknada je 265 eura, za drugu zonu 400, a za prvu 530.

5. Kome se ukidaju povlaštene karte?

Vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a takvih je slučajeva, kažu u Gradu, dosad bilo oko 580. Oni koji, primjerice, u centru imaju stan koji iznajmljuju, mogli su, bez obzira na to što žive na drugoj adresi, kupiti povlaštenu kartu za prvu zonu pa tako i besplatno parkirati po cijelom gradu. A na temelju iste nekretnine povlaštenu kartu mogao je dobiti i podstanar. No, prema novom prijedlogu, više neće biti moguće kupiti povlaštenu kartu za nekretninu na adresi na kojoj nije prijavljeno prebivalište ili boravište.

6. Gdje će se produljiti vrijeme naplate?

Izmjenom odluke koja je u javnome savjetovanju do 3. listopada produljuje se vrijeme naplate parkiranja u prvoj zoni, radnim danom i subotom od sedam ujutro do ponoći, a nedjeljom i blagdanom do 15 sati. U gradskoj upravi kažu kako je mjera rezultat prijedloga Zagrepčana koji su upozorili na problem otežanog pronalaska slobodnih mjesta u večernjim satima, a vjeruju kako će se tako veći broj njih osloboditi.

7. Što je s kaznama i strožom kontrolom?

Oštrije će se nadzirati ograničenje vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri u drugoj zoni, čime bi se, dakle, trebalo osloboditi više mjesta za stanare. U segmentu sankcioniranja promjene nisu predviđene, a prema vrijedećim pravilima, kontrolori koji vas zateknu u vozilu bez valjane parkirne karte izdaju onu za cijeli dan.

8. Zašto dižu tarife za građevinske radove?

Zauzimanje parkirališnog mjesta radi radova dosad je stajalo oko 16 eura mjesečno. Budući da je to zanemariv trošak, tumače u Gradu, zauzimalo se i više mjesta i dulje nego što je bilo potrebno, a nova bi cijena trebala destimulirati takvu praksu. Tarife su kao i za rezervaciju mjesta, 530 eura za prvu zonu, 400 za drugu i 265 izvan njih. No u prvoj godini primjene naknade će biti upola manje. Izuzetak je korištenje parkirnih mjesta za potrebe obnove nakon potresa, što će i dalje biti besplatno.

9. Kakve su regule za ugostiteljske terase?

Broj parkirnih mjesta koja se mogu koristiti za terase ugostiteljskih objekata ograničen je na tri, a cijena se izjednačila s onom za rezervacije. Na taj je način, kažu na Radićevu trgu, oslobođeno 300 mjesta, od kojih 130 na području Donjeg grada.

10. Što je Park & Ride i gdje se uvodi?

Model je to u kojem ćete kupnjom jedinstvene karte imati mogućnost cjelodnevnog parkiranja i nastavka putovanja javnim gradskim prijevozom. Još se ne zna koliko će koštati, a buduća parkirališta bit će smještena na rubovima grada. Spominju se lokacije kod stadiona NK Podsused te Robnih terminala na Jankomiru, kao i parcela sa sjeverne strane Jadranske avenije, preko puta benzinske pumpe.