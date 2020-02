Dalićeva sretna košulja čeka da se preselimo u veći prostor

Oko 20.000 knjiga u biblioteci, više od 260.000 predmeta u fundusu te 26.000 fotografija, što negativa što pozitiva, vezanih uz 79 sportova nalazi se u Hrvatskom športskom muzeju smještenom na drugom katu zgrade u Praškoj 2.

Neki od tih komadića povijesti, točnije njih tristotinjak, dio su izložbe nastale u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika koja se otvara večeras u 19 sati u Džamiji, odnosno u HDLU-ovim galerijama Prsten i PM. Nazvana je “Igre sporta i umjetnosti”, a moći će se razgledati do 22. ožujka.

Postav se sastoji od dva dijela, u prvome predstavlja razvoj sporta kroz, primjerice, medalje, plakete, pehare i diplome iz građe Hrvatskog športskog muzeja, a u drugome dijelu mogu se vidjeti fotografije, slike i skulpture nekih od najpoznatijih umjetnika, poput fotografa Ivana Posavca i Mije Vesovića, slikara Zlatana Vrkljana, Zoltana Novaka i Matka Vekića, kipara Marina Marinića...

Lopte s Univerzijade

– Taj “likovni dio” obuhvaća stotinjak radova 16 umjetnika svih generacija, a najmlađi je izlagač student Josip Rončević – kaže voditeljica galerija Martina Miholić.

U povijesnome segmentu, pak, ističe Marijan Sutlović, kustos u Hrvatskom športskom muzeju, može se vidjeti tijek razvoja hrvatskog sporta od samih početaka jer se prikazuje kroz četiri razdoblja, odnosno Austro-Ugarsku, Kraljevinu Jugoslaviju, SFRJ i doba samostalne Hrvatske.

Najstariji je predmet u tom dijelu postava diploma oca hrvatskog sporta Franje Bučara iz 1897. godine, a priprema izložbe, dodaje Sutlović, bio je težak zadatak jer su od tisuća predmeta iz muzeja koji su skupljani tijekom sedam desetljeća morali izdvojiti samo nekolicinu.

– Muzej službeno postoji od 2003., a do tada je bio dio Kineziološkog fakulteta. Šest je godina bio u Ilici, a 2009. se preselio u sadašnji prostor u Praškoj. Do prije nekoliko godina bio je pod vodstvom kustosice Đurđice Bojanić, knjižničara Zrinka Grgića i profesora Zdenka Jajčevića, koji je od osnivanja do svoje smrti bio ravnatelj – govori bivša košarkašica Danira Bilić, koja je od 2017. na čelu ustanove.

Muzej je, ističe, čuvar sportske povijesti i kulture te ima bogat fundus koji su punili većinom donacijama i otkupima od kolekcionara. U njegovu su sastavu, primjerice, retro klizaljke, sanjke i skije, palice, lopte, trofeji, zastavice, štitnici, zviždaljke, reketi, dresovi, kostimi, stari radio i fotoaparat, novinski članci...

– Jedan je od najzanimljivijih predmeta takozvana latica, odnosno željezna konstrukcija koja je bila dio baklje koja je gorjela na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Imamo i lopte s Univerzijade 1987. te novinsku naslovnicu na kojoj je Janica Kostelić kada je osvojila četiri olimpijske medalje – kaže Danira Bilić.

Noviji je dio “obitelji” potpisana bijela košulja izbornika Zlatka Dalića koja mu je nosila sreću na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji na kojemu je Hrvatska osvojila srebro, ali i dres kapetana reprezentacije Luke Modrića s toga natjecanja.

Otvorenje do kraja 2021.

– Zanimljivi su u fundusu i predmeti koje je tijekom karijere koristio naš stolnotenisač i olimpijac Dragutin Šurbek – ističe Danira Bilić.

No, ti se predmeti, uključujući Dalićevu košulju i Modrićev dres, zasad ne mogu razgledati u Hrvatskom športskom muzeju zbog ograničenoga kapaciteta njegova prostora, ali će, uz ostalo, biti dio stalnog postava na novoj lokaciji u Ilici 13 čije je otvorenje planirano do kraja sljedeće godine.