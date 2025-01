Da, još se može popiti kava za jedan euro, i to u centru grada: 'Zagrepčani su oduševljeni'

Etiopijski je pastir nekoliko stotina godina prije Krista odveo svoje stado ovaca na ispašu kao i svakoga dana. Primijetio je pak da se njegovo blago ponaša neobično živahno nakon što se najelo crvenih bobica. A ni pastir koji do tada nije vidio takav grm nije mogao odoljeti pa je odlučio probati bobice koje su mu dale neobičan val energije. Svoje je otkriće podijelio s koptskim svećenicima u obližnjem samostanu koji su ih isprva odbili kušati. Bobice su bacili u vatru, a sobom se proširio neobično ugodan miris. Svećenici su plodove najprije namočili u vodi te ih zatim pojeli. Vodu u kojoj su se bobice namakale su popili, a taj napitak držao ih je budnima tijekom dugih molitva.

Jedna je to od narodnih predaja o nastanku Hrvatima omiljenog napitka. Kava je danas puno više od pića, postala je sredstvo socijalizacije i način života usporediv sa španjolskom siestom. No, cijena zrnaca arabice u protekloj je godini skočila više od 80 posto, a sorte robusta više od 60 posto. Pokupila je i u ugostiteljskim objektima pa se u Zagrebu rijetko gdje može naći ispod dva eura, stoga smo odlučili provjeriti gdje se u metropoli može piti najjeftinija kava.

Kvartovski kafić na Malešnici pretprošle je godine, podsjetimo, mnoge iznenadio cijenom kave od jednog eura. Riječ je o Caffe baru Unique one, u kojemu su gostima odlučili pojednostaviti prelazak na novu valutu pa su cijenu zaokružili, što je bilo gotovo upola niže od one u kunama. Tu je praksu nastavio i lani, a u ovoj su godini cijenu kave ipak povećali na euro i pol. Unatoč tomu, ostali su među jeftinijim mjestima za ispijanje kave. – Nitko od naših gostiju nije se žalio zbog povećanja, a mislimo da je to i dalje sasvim u redu cijena, s obzirom na cijeli niz poskupljenja koji zahvaća i nas ugostitelje – kažu u kafiću na Malešnici. Napominju i kako im je ta dvogodišnja promotivna akcija donosila korist samo dok je trajala. – Brzo ljudi zaborave – objašnjavaju.

Sličnu je akciju u rujnu pokrenuo još jedan zagrebački lokal, i to u samom centru grada. Espreso, kava s mlijekom ili pak bijela, na koju se god inačicu popularnog napitka odlučili, u The Old Pharmacyju koštat će vas jedan euro. Riječ je o irskom pubu koji je smješten u Hebrangovoj 11 i ima bogatu ponudu craft piva, a na akciju su se odlučili, kažu, kako bi privukli više mušterija tijekom dana. – Ispostavila se kao pun pogodak, Zagrepčani su oduševljeni ovako povoljnom kavom – govore nam u šarmantnom pubu čiji je interijer uređen u masivnom drvetu, a zidove usto krase retrofotografije starih ljekarni i ljekarničkog pribora. Ponuda kave za samo jedan euro, napominje, ondje će ostati "do daljnjega". Krajnji rok, naime, nisu postavili, a odazivom su i više nego zadovoljni.

Prvu kavu u danu po nižoj cijeni, odnosno za euro i pol, možete popiti i na Cvjetnom trgu, u Caffe baru Pif, koji u jutarnjim satima ima posebnu akciju. Caffe bar Petit u Petrićevu prolazu također slovi kao jedan od najjeftinijih zagrebačkih kafića pa je popularni napitak, odnosno verzija s mlijekom, ondje prije dvije godine stajala 1,19 eura, a danas je 60 centi skuplja. Nerijetki će se složiti i da je u potrazi za povoljnijom kavom najbolje sjesti u kvartovske lokale pa će vas tako na istoku grada, u Coffee&Beer baru Mistral u Dubravi, varijanta s mlijekom koštati 1,60 eura. Ili je pak popiti s nogu jer su kave za van u većini kafića znatno jeftinije.