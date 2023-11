Bivši Bandićev pročelnik Lovrić optužio Tomaševića za korupciju i kriminal, evo zbog čega

Tomaševićeva namjera ozelenjavanja grada Zagreba je krajnje štetna i kriminalna, poručuje Ivica Lovrić jedan od nekadašnjih bliskih suradnika pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Lovrić, nekadašnji član Stranke rada i solidarnosti, a danas dio Kluba neovisnih zastupnika u Gradskoj skupštini uputio je priopćenje javnosti oko sadnje stabala u Zagrebu.

Aktualnu vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem optužuje za provođenje kriminala pomoću Holdingove podružnice Zrinjevca te podsjeća kako je za planiranih osam tisuća stabala cijena jedne sadnice visoko 462.5 eura.

31.10.2023., Zagreb - Redovna konferencija za tisak Tomislava Tomasevica i najava sadnje stabala uz njegove zamjenike u rasadniku Markusevac. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Taj vrtoglav iznos me ponukao da zatražim ponudu od vodećeg rasadnika u Hrvatskoj koju prilažem u privitku. Kao što je i vidljivo u ponudi cijene se kreću od 61.92€ do 126.42€ za petogodišnje školovane sadnice. Stoga cijena sadnice za jasen je 61.92€, javora 82.56€, bijelog cedra 113.52€ i japanske trešnje 126.42€. Kada se tome svemu dodaju troškovi sadnje i potpornja za stabla, najviša prosječna cijena može biti maksimalno 150 €! To znači da će Tomašević svojim postupanjem tri puta pretplatiti sadnju jednog stabla, odnosno umjesto 3 stabla posadit će jedno – navodi Lovrić.

Foto: Screenshot

Nastavlja kako se radi o nezakonitom prelijevanju novca iz gradskog proračuna u podružnicu Zrinjevac kako bi se namirili gubitci Zrinjevca koji je do 1. studenog ove godine realizirao samo 51% plana za 2023., drugi razlog je, tvrdi zastupnik, da se novac Zrinjevca transferira u tvrtke sa kojima se sklapaju netransparentni poslovi u javnoj nabavi, a najčešće je to tvrtka iz Vinkovaca koju, navodi Lovrić, istražuje Državno odvjetništvo.

– Smatramo nužnim građane upoznati s ovim činjenicama kako bi mogli steći sliku na koji način Tomašević vodi i upravlja Zagrebom i u konačnici mu poručiti- DOSTA! – zaključuje.