Bačić nakon sastanka s Tomaševićem: 'Nismo zadovoljni brzinom obnove, uvodimo dvotjedne sastanke'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sastao se danas s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem na temu obnove od potresa privatnih i javnih zgrada u Zagrebu. Nakon samog sastanka, dvojac je dao izjave za medije.

Na početku se obratio ministar Branko Bačić, govoreći kako je ovaj sastanak dogovoren istoga dana kada je on bio izabran za ministra graditeljstva.

'Nismo zadovoljni'

- Sastanak je protekao u konstruktivnom i prijateljskom ozračju, a tema koju smo raspravili je od interesa i za Zagreb i za ministarstvo. Tema je bila obnova Zagreba nakon potresa u ožujku 2020. Oboje smo ocijenili da nismo zadovoljni brzinom obnove i da je potrebno napraviti jako puno novih iskoraka kako bi grad bio obnovljen. Ravnateljica Fonda za obnovu nas je upoznala s trenutnim aktivnostima Fonda, a dogovorili smo se i kako ćemo uspostaviti dvotjedne sastanke koji će se redovno održavati i time ćemo pratiti obnovu - kazao je.

- Zakonom kojeg smo danas pustili u e-savjetovanje mislimo da ćemo ubrzati obnovu - dodao je te kazao kako su se dotaknuli i teme zajedničkog fonda solidarnosti.

- Prema trenutnom stanju, vjerujemo da će Zagreb dobro utrošiti ta sredstva. Kako nam je želja da se Fond u cijelosti potroši, dogovoreno je da ćemo držati sastanke s ministarstvom zdravstva jer smo ocijenili da su tamo najveći izazovi. Prvi sastanak ćemo vrlo brzo održati. Kad govorimo o obnovi Grada, na prijedlog Tomaševića smo odlučili da ćemo odmah krenuti u uklanjanje objekata i ubrzati izgradnju zamjenskih objekata - zaključio je Bačić.

Tomašević je pak kazao kako je ova tema izuzetno bitna za Zagreb.

- Što se tiče obnove privatnih zgrada, ne možemo biti zadovoljni tako da smo se odmah dogovorili oko nekih operativnih stvari. Samoobnova bila je dosad jedan od modela, što neke građane čini skeptičnima ili pak ne mogu dobiti novac za obnovu. Sada se to mijenja i kreće predujam kako bi građani doista mogli krenuti s obnovom. Spajanje Fonda i Središnjeg ureda je dobro, a doći će i do pojednostavljenja procedure. Osim toga, postojat će zajednička baza podataka ministarstva i Zagreba što je bitno za nas kako bismo mogli organizirati promet, ali i vidjeti što se točno događa - kazao je.

Prioritet je uklanjanje objekata

- Hitno je uklanjanje obiteljskih kuća u podsljemenskoj zoni, ne samo u Čučerju. Neke od njih i dalje nisu srušene, a građani se ili boje da neće dobiti zamjensku kuću ili nemaju novaca za to - dodao je.

Govoreći obnovi javnih zgrada, dvojac je razmijenio informacije.

- Ukoliko i neke stvari zapnu, radit ćemo na tome da ga preusmjerimo kako ne bi propao. Vjerujemo da možemo povući 200 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za to - komentirao je.

Na pitanje o projektu Blok 19, Tomašević je kazao kako se nije od tog projekta odustalo.

- Pripremljeno je nekoliko studija za obnovu Donjeg grada, ali nisu i za Kaptol i Gornji grad, no i to će uskoro biti gotovo - kazao je Tomašević, dok je Bačić poručio kako će se obnova provoditi na isti način u Zagrebu kako i na Banovini, što je predviđeno najavljenim zakonom o obnovi.

Rok za donošenje Zakona mogao bi biti 17. veljače.

- Ako bude tada usvojen, to će biti iznimno brzo. Za sve sudionike obnove koji su već u proceduri moći će birati koja im je povoljnija varijanta, čime ćemo im odmah omogućiti cjelokupni iznos. Vrlo je važno da ljudi znaju da su im novci odmah osigurani, a ne da moraju o tome razmišljati - komentirao je Bačić.

- Oni koji su u mobilnim stambenim jedinicima, poslat ćemo im poruku kada će zakon biti usvojen da će do 1. studenog biti zbrinuti i neće biti u kontejnerima, a za sve ostale radimo danonoćno i na mrežnoj aplikaciji kako bismo prepoznali lokaciju i stanje svakog objekt. Tek tada ćemo predstaviti javnosti cijeli plan obnove. Ukoliko to ne uspijemo do 1. studenog, za te sugrađane ćemo osigurati prikladne visokoenergetske kuće, ljudi u Italiji i dalje žive u takvim kućama - dodao je.

Određeni broj sugrađana nema pravo na obnovu, no Bačić navodi kako će i oni biti zbrinuti. Tomašević je pak naglasio kako je ovaj Zakon veliki zaokret.

- 160 milijuna kuna je Zagreb osigurao za sufinanciranje obnove tih zgrada, što nažalost mislim da nećemo uspjeti utrošiti, ali ovime možda i hoćemo. Nema loptanja institucija oko toga tko je odgovoran - zaključio je Tomašević, dok je Bačić najavio kada bi prva gradnja zamjenskih kuća mogla krenuti.

- Izdano je oko 160 rješenja za gradnju zamjenskih kuća u Zagrebu. Ugovorena su sva rušenja, a mi bismo mogli ići s narudžbom prvih radova već oko travnja ili svibnja - ocijenio je ministar graditeljstva Branko Bačić.