Antonela je majstorica za aute, Patrik slaže super bukete... Tako možete i vi

Ona je tipična tinejdžerica, ali za razliku od svojih prijateljica, sedamnaestogodišnja Antonela Markanjević odlučila je da će postati automehatroničarka.

– Ljubav prema autima naslijedila sam od tate i brata. Oduvijek sam znala da se samo time želim baviti – objašnjava ova učenica Elektrostrojarske obrtničke škole u Zagrebu dok na Velesajmu demonstrira kako popraviti motor vozila. Od oko 500 đaka u njezinoj školi, dodaje, tek je pet cura.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Ne znam zašto svi misle da je ovo muški posao. Meni, evo, super ide i uživam u tome. I ne, ne smetaju mi dugi nokti – smije se Antonela, jedna od sudionica jučer otvorenog Obrtničkog sajma kojemu je cilj buduće srednjoškolce zainteresirati za zanate. I dok ona ondje dokazuje kako djevojke i te kako znaju popravljati aute, budući frizer Lovro Šukan, učenik Srednje škole Dugo Selo, predstavnik je majstora za oblikovanje kose.

– Ovaj sam posao odabrao jer je kreativan. Loša je stvar jedino što me svi žicaju da im napravim frizuru – kaže Lovro.

Siguran posao i dobra plaća

Tisuće budućih obrtnika vrzmaju se među štandovima na kojima svoje vještine predstavljaju učenici stotinjak srednjih škola, ali i brojni obrtnici. Tesari, trgovci, postolari, pekari, konobari, kišobranari... Ima ih oko 7000 i svi pokazuju najbolje od svoje struke, od izrade privjeska do mućkanja koktela, kako bi osmaše namamili baš u tu branšu, pa i kuhari i slastičari koji su se smjestili na štandu Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Još kao mala svojima sam doma spremala obroke od svega što sam našla u kuhinji, a oni su, kao na TV-u, ocjenjivali. Tako se rodila moja ljubav prema ovom zanimanju – objašnjava buduća kuharica Katica Poplašen. Najljepši je dio, dodaje, kreativnost, ali i siguran posao i dobra plaća.

Nema gužve kod urara

I dok je kod kuhara gužva, uz izlog urara Zlatka Lebarovića i nije baš tako.

– Nažalost, za ovu struku nema škole, a klasičnih šegrta sve je manje. Sve je sada na mobitelima, a mlađi čak i ne znaju gledati na kazaljke – razočarano komentira Lebarović, koji je izradio i kultni sat na Jelačićevu trgu.

Posjetitelje na štand zagrebačke Agronomske škole, pak, mami Patrik Dabić, budući cvjećar.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Stereotip je da je to ženski posao jer se njime u Italiji, primjerice, bave uglavnom muškarci. A i super je što se razumijem u cvijeće i slaganje buketa jer cure to vole – smije se Patrik. A baš je cvjećarstvo kao buduće zanimanje odabrala Katarina Zebec.

– Zapravo sam se došla raspitati o školama za frizerku ili kozmetičarku, no sad me cvjećarstvo oduševilo i time se želim baviti – kaže osmašica koja je na sajam stigla iz Bjelovara. Posjetiti se može još danas od 10 do 20 sati i sutra do 17, a sajam prate i modne i frizerske revije te razne nagradne igre.

