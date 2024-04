Akcijom na Jelačić placu želi se upozoriti na važnost ranog otkrivanje raka prostate: 'Svi za njega'

RUN FOR DOWN 2024.

Za mališane s Down sindromom i ove se godine trči na Bundeku, prijavite se!

Sav prihod od uplaćenih kotizacija ide za Udrugu Down, koja zastupa interese svih osoba s Down sindromom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, djeluje od 1999. godine te broji preko 280 članova, osoba sa sindromom Down.