Zviždačica svjedoči u Kongresu: Proizvodi Facebooka štete djeci i uništavaju demokraciju

Bivša zaposlenica Facebooka Frances Haugen ove nedjelje je priznala da je upravo ona bila zviždačica koja je Wall Street Journalu dala inkriminirajuće podatke o Facebooku. Ona je optužila tehnološkog diva u čijem su vlasništvu društvene mreže Facebook i Instagram te WhatsApp za stavljanje profita ispred sigurnost, te danas na tu temu svjedoči ispred Kongresa.

Podsjećamo, jedna od najštetnijih detalja u podacima koji su procurili je i dokaz da je Facebook znao da njegovi proizvodi štete tinejdžerima.

Haugen je na samom početku svjedočenja kako Facebook nije inherentno zao i kako se društvene mreže mogu moderirati da budu manje toksične za korisnike, no nužno je da Kongres reagira.

- Ovdje sam jer vjerujem da proizvodi Facebooka štete djeci, povećavaju podijeljenost među ljudima i uništavaju našu demokraciju. Vodstvo kompanije zna kako učiniti Facebook i Instagram sigurnijim, ali neće napraviti nužne promjene jer su stavili svoje astronomske profite ispred ljudi - kazala je Haugen, piše The Guardian.

Foto: REUTERS

Osudila je ekstremnu tajnovitost i manjak transparentnosti oko Facebooka i načina na koji rade njihovi algoritmi.

- Ne možemo si priuštiti ništa manje od potpune transparentnosti. Dokle god Facebook djeluje u sjeni i sakriva svoja istraživanja od javnog nadzora, oni ne moraju imati odgovornost. Dokle god se uvjeti ne promjene, Facebook se neće promijeniti.

Kazala je da su same studije Facebooka pokazale koliko lako njihov algoritam vodi djecu od sadržaja kao što su zdravi recepti do sadržaja koji promovira anoreksiju. Navela je da je Facebook napravio istraživanje koje je pokazalo da više od 6 posto djece priznaje da su toliko ovisni o Instagramu da je to "štetno", no ona vjeruje da je brojka još i veća.

Senatorica Amy Klobuchar istaknula je da nije došlo do promjene zakona u privatnosti jer lobiranja tehnološke industrije. Facebook je potrošio na lobiranje u 2020. godini čak 19, 68 milijuna dolara, što je povećanje od 17,8 posto od 2019. godine.

F. Haugen istaknula je kako ne vjeruje Facebook kad kaže da su trenutno odustali od Instagram Kids, platforme koja je snažno već kritizirana u javnosti.

- Iskreno bi bila iznenađena ako ne nastave raditi na Instagram Kids i bila bi zadivljena kad za godinu dana ne bi imali isti razgovor - navela je.

Predložila je kao rješenje regulatornu agenciju koja bi bila zadužena za nadzor Facebooka, gdje bi radili ljudi koji su stručni u algoritmima da naprave nužne promjene.

