Pomahnitali pohod u SAD-u: Žena divljala i brutalno ubila muža i sestru, njoj presudio vlastiti brat

Žena iz Kentuckyja ubila je svojeg muža i ustrijelila vlastitu sestru prije nego što ju je ubio brat, javlja tamošnja policija. Angela Gosser (56) optužena je da se u petak, 3. svibnja, u Jamestownu dovezla do bratove kuće s pištoljem i na silu ušla u kuću.

Njezin brat Darryl Wilson (58) bio je kod kuće u to vrijeme, a prema priopćenju državne policije Kentuckyja, i on je imao pištolj. Navodno je došlo do razmjene pucnjave, u kojoj je poginula 56-godišnjakinja. Wilson je ozlijeđen i prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život, rekla je policija, prenosi New York Post.

No razmjeri njezina zločinačkog pohoda, prema policiji, postali su očiti tek kada su vlasti pozvane u dom njezine sestre Jennifer Wilson na provjeru. Obitelj Jennifer Wilson rekla je da nisu uspjeli stupiti u kontakt s njom i da su zabrinuti za njezinu sigurnost, navodi se u priopćenju za javnost. Kad su vlasti stigle u kuću u okrugu Russell, otkrile su jezivo otkriće.

Policajci i zamjenici pronašli su Jennifer Wilson kako sjedi na vozačkom sjedalu Toyote Camry s prostrijelnim ranama na glavi. Policija smatra da je prije incidenta u kući njezina brata Gosser naišla na Jennifer Wilson i pucala u nju više puta kroz suvozačevu stranu automobila – pritom je ubivši.

Prema Lexington Herald-Leaderu, Gosserin suprug, Larry Gosser, također je pronađen ustrijeljen i ubijen u petak navečer. Policija je lokalnoj postaji WKYT rekla da je Larry Gosser radio na svom posjedu u zapadnom okrugu Pulaski kada je njegova supruga pucala na njega i ubila ga. "Trenutno još istražujemo i tražimo tragove", rekao je šerif okruga Pulaski Bobby Jones.

