Odabrana najbolja rješenja projekta Transportikum: Sudjelovalo čak 95 studenata i 16 tvrtki

Moćan napad pod okriljem noći

VIDEO Ukrajinci pogodili ruski tenk s nevjerojatne udaljenosti: 'Bradley, uništavač tenkova'

Bio je to jedan od najdalekometnijih izravnih slučajeva uništenja tenka u čitavom ratu, no to vjerojatno nije iznenađenje obožavateljima legendarnog Bradleya, glavnog vozila američke vojske još od 80-ih godina prošlog stoljeća.