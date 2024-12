Zviždač OpenAI-ja pronađen mrtav, policija otkrila detalje, tvrtka se suočava s tužbama

Bivši istraživač OpenAI-ja i glasni kritičar kompanije, Suchir Balaji (26), pronađen je mrtav 26. studenog u svom stanu u San Franciscu. Policija je zaključila da je riječ o samoubojstvu jer nije pronađena nikakva sumnja na kazneno djelo, objavile su lokalne vlasti. Podsjetimo, Balaji je četiri godine radio kao istraživač u OpenAI-ju pa je u javnost odlučio otići s tvrdnjama o neetičkim praksama kompanije.

On je odrastao u Kaliforniji, a diplomirao je računalne znanosti na Sveučilištu Kalifornije, Berkeley, zatim se etablirao kao značajna figura u istraživanju umjetne inteligencije. Tvrtku za koju je radio optužio je za kršenje zakona o autorskim pravima za treniranje popularnog jezičnog modela ChatGPT. Balaji je u kolovozu napustio kompaniju i sve je ispričao u listopadu u intervjuu za New York Times zbog čega se kompanija suočava s tužbama od strane medijskih kuća i poznatih autora, uključujući Johna Grishama, zbog navodnog ilegalnog korištenja njihovih tekstova za treniranje umjetne inteligencije. No, OpenAI odbacuje optužbe, a smrt Suchira Balajia sve je šokirala: - Duboko smo ožalošćeni ovom nevjerojatno tužnom viješću. Naše misli su s njegovim voljenima - stoji u izjavi OpenAI-ja za medije.

>>FOTO Pitali smo ChatGPT s kojim će se problemima Hrvatska suočavati 2050. Jedan od njih tek treba doći>>