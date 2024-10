Županijska bolnica Čakovec dobila novog ravnatelja, ovaj put pravnika

Ono o čemu se mjesecima u kuloarima nagađalo, danas je i službeno potvrđeno. Nikola Hren novi je ravnatelj Županijske bolnice Čakovec. Na sjednici Upravnog vijeća dobio je većinu glasova. Po struci je pravnik i dolazi s funkcije predstojnika Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tako da je prekinuta praksa da bolnicom upravlja liječnik. Osim Hrena, na natječaj se javio i dosadašnji ravnatelj i v.d. ravnatelj pedijatar Igor Šegović, zaposlenik bolnice. Otkako je država preuzela upravljanje bolnicama, počelo se govoriti o promjenama na čelu bolnice, a kao jedno od imena iskočilo je ono diplomiranog pravnika Hrena, koji je bio HDZ-ov kandidat za zamjenika župana na izborima 2021. Župan Matija Posavec protiv toga da država postane osnivač bolnica i tražio je ocjenu ustavnosti zakona, od zadiranja u pravo vlasništva i ovlasti koje imaju županije.

- Predstavljanje teze da "netko želi uzeti bolnicu i mi to ne damo jer smo pravi Međimurci" potpuno je krivo. Mi smo Međimurci, ali smo i Hrvati i Europljani. Budućnost je u suradnji, modernizaciji i upravljanju a ne samo u branjenju sadašnjih pozicija. Sustav gdje osnivačka prava stvaraju temelje za reformu zdravstvenog sustava cijele države, kako bi se sveobuhvatnim pristupom svim općim bolnicama u državi ta reforma kvalitetno provela ne uzima nikome ništa. Općenito, ova priča o vlasništvu i ravnatelju zapravo skreće pažnju s onoga što je važno, a to je da pacijenti i dalje imaju kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Oni ne moraju znati tko je osnivač, njima je bitno da imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. I to je najbitnije – rekla je predsjednica Upravnog Vijeća bolnice Antonia Marodi Medvedec.

Upravno vijeće je, dodala je, predložilo Hrena jer su upravljački dio bolnice potrebne promjene, a on ima znanja i iskustva u upravljanju financijama, ljudskim resursima, organizacijom rada, vođenjem projekata, javnom nabavom i drugim procesima koji su bitni za veliki sustav. - Nadamo se da će opravdati povjerenje koje smo mu dali te da će njegovo menadžersko iskustvo u javnom i privatnom sektoru osnažiti našu bolnicu, pridonijeti stabilizaciji naše bolnice te unaprijediti razvoj – naglasila je i zahvalila dosadašnjem ravnatelju Šegoviću.