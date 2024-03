Župan Stričak: Kad uđeš u 80-e i glavni prioritet ti je da ti je lice zategnuto...

Testovi na alkohol, plastične operacije, tretmani snage, banditi, parfemi i hoteli... Sve se to spominjalo na sjednici Skupštine Varaždinske županije. Nakon što je prije nekoliko tjedana župan Anđelko Stričak (HDZ) rekao da varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) vidi bijele miševe, saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora uzvratila je da je Bosilj spreman donijeti gama test, ali onda neka to učini i Stričak. U tu se "raspravu" uključio i županijski vijećnik Ivan Čehok koji je na sjednici Skupštine rekao da u superizbornoj godini i druga ne bi bilo loše da kandidati predoče liječnička uvjerenja o sposobnosti obavljanja funkcija jer bavljenje politikom "zahtijeva psihosomatsku snagu i čvrstinu".

- Župane, saborska zastupnica Antolić Vupora predložila vam je da donesete gama test. Predlažem, pošto vas dobro poznajem i mislim da nemate što skrivati, da već danas napravite taj test. Ali, da ih naprave i svi drugi, pogotovo od 11 sati na dalje. Čovjek ne treba biti pijan da bi vodio grad ili općinu kao da je pijan. Može biti potpuno trijezan, pa voditi grad kao da je pijan - rekao je Čehok. Župan Stričak odgovorio je da pristaje na sve preglede, i alfa, i beta, i gama, i što god treba, na alkohol, narkotike... No, predlaže da se odazovu i gradonačelnik Bosilj, njegov zamjenik Miroslav Marković i još neki...

- Pa da vidimo čija su jetra kao flaša pelinkovca, tko se liječio od kocke, tko se predozirao pa dobio tretman u bolnici – rekao je župan Stričak koji je odgovarao i na pitanje o plaći i materijalnim pravima župana i zamjenika župana.

Vijećnik iz redova Reformista Željko Bedeković upitao je župana Stričaka hoće li ispuniti predizborno obećanje da dužnost župana obnaša kao volonter uz naknadu, kao bivši župan Radimir Čačić koji se odrekao plaće i uplaćivao taj iznos humanitarne svrhe.

- Ako govorimo o nekim pravima, moj prethodnik je na dnevnice i korištenje vozila potrošio preko 100.000 kuna, od toga 32.000 za korištenje vlastitog vozila. Bilo je svakakvih putnih naloga, na jednom piše da je trošak 100 kuna, na drugom 120, a na trećem 250. Ili, 12. kolovoza 2019. putuje se u Zagreb, a završi se 150 kilometara dalje, u hotelu gdje je trošak ručka i smještaja plaćen službenom karticom. Pa sad, ako vi želite "čačkati" dalje, dobit ćete sve van, ali bit će poražavajuće za vas i za mog prethodnika – odgovorio je Stričak i spomenuo i kupnju parfema za 3000 kuna.

- Ako želite takva osobna pitanja, evo mogu postaviti pitanje troška plastičnih operacija. Kad uđeš u 80-e i glavni prioritet ti je da ti je lice zategnuto i nategnuto, to više nije estetika, to je pitanje bolesti. Ili, odlazak u Beograd na tretmane snage. Na svako vaše pitanje imam odgovore. Sve takve bandite snimio sam do šukundjeda i šukunbabe. Ili, ja nikad nisam postavio pitanje što je Čačićev otac radio u Jugi? Je li bio možda državni tužitelj? Je li se itko zapitao koliko je tih prijava podignuto i koliko je ljudi završilo zbog vica o Titu na Golom otoku? - rekao je Stričak na aktualcu sjednice Županijske skupštine.

Radimir Čačić za Večernji list kaže da je Stričak iznio laži. - Notorni lažljivac i klevetnik varaždinski župan Anđelko Stričak, u javnosti poznat po dobivenoj čaši u glavu u stanju potpunog pijanstva, iznosi notorne klevete. Zbog prethodno iznesenih sam ga već tužio, a hoću li i zbog ovih najnovijih, to ću još odlučiti – rekao je Čačić.

