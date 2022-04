VIDEO Žrtvu natjerali da četiri sata kopa vlastiti grob. Policija objavila video uhićenja i iskopanu rupu

Krvava pljačka Fine u kojoj je u 75 sekundi ispaljeno 57 metaka te su ubijena dvojica zaštitara, vatreni okršaji i pucnjave u kojima je on bio žrtva atentata, pokušaji ubojstva paklenom napravom koja je otkrivena kada je žrtva dovezla Porsche na servis... Sve su to priče iz novinskih crnih kronika u kojima se prošlih godina spominjalo ime Ante Rose (53) te iz kojih je on manje više izlazio neokrznut.

Jer ili je bio oslobođen optužbi ili nije bilo dokaza da je počinio to za što ga se sumnjiči ili je po sili zakona zbog isteka maksimalno istražnog zatvora bio pušten iz Remetinca. A sada je ponovo uhićen.

I to zbog poprilično nevjerojatne priče koja kao da je prepisani scenariji iz nekog kriminalističkog filma. Ovaj put Roso se sumnjiči za protupravno oduzimanje slobode i iznudu koja je uključivala i kako se sumnja, tjeranje žrtve na kopanje vlastitog groba, a uhićen je u pomno osmišljenoj policijskoj akciji koja je uključivala postavljanje - klopke.

No krenimo redom. Osim Rose uhićeni su i Roko Dundov i Ivan Rozić, koji se također sumnjiče za iznudu i protupravno oduzimanje slobode. Roso i Dundov sumnjiče se da su se 26. travnja u večernjim satima našli s D.J. (35) na području Malešnice te da su ga prijeteći mu vatrenim i hladnim oružjem prisili da uđe u automobil kojim su ga odvezli na područje Krapinsko-zagorske županije.

Tijekom vožnje su mu prijetili, a kada su se dovezli do Roizćevog prebivališta, prebacili su se u drugo vozilo te su se s njim odvezli na obližnje izolirano područje. Izvukli su ga iz vozila, dali su mu lopatu te mu naredili da si kopa - vlastiti grob.

- Skidaj svu odjeću inače ćemo te ubiti jer si cigan. Te novce možeš nabaviti! - prijetili su mu, kako se sumnja Roso i ostali.

Agonija žrtve trajala je četiri sata tijekom kojih je gol morao kopati grob dok su ga osumnjičenici tukli i vrijeđali. Nakon četiri sata torture su mu naložili da izađe iz rupe i puzeći dođe do vozila. Prisili su ga da uđe u prtljažnik te su ga vratili prvo do vozila kojim su došli u Zagorje, a zatim su ga odvezli natrag u Zagreb, gdje su ga pustili. No prije nego što su ga pustili, tražili su ga podatke o članovima obitelji.

- Pobit ćemo ti sve sinove! Ubit ćemo ti ženu! Kuću ćemo ti dignuti zoljom u zrak ako nam sutra ne isplatiš 5000 eura - prijetili su mu.

Riječ je o nepostojećem dugu, a tražili su ga da im novac donese 27. travnja u 16 sati u ugostiteljski objekt u Slovenskoj ulici. No žrtva je sve prijavila policiji, pa je u dogovoru s njima otišao u kafić gdje su ga čekali Roso i još trojica muškaraca. Svi su uhićeni, a u Zagorju je uhićena još jedna osoba.

U međuvremenu je utvrđeno da od trojice koja su prilikom uhićenja bila s Rosom u društvu, dvojica nisu počinitelji kaznenog djela, pa su nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Rosi, Dundovu i Roziću su pretražene kuće, stanovi i vozila, te su nađeni i izuzeti predmeti koji se povezuju s počinjenjem kaznenog djela zbog kojih su uhićeni. Nađene su i tri tromblonske mine koje su izuzete. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora.

Roso je iz Remetinca bio pušten u lipnju lani jer mu je istekao maksimalni istražni zatvor u kojem je završio jer se sumnjičio da je paklenom napravom dva puta pokušao ubiti D. B. (44). Istraga u tom slučaju je pokrenuta u prosincu 2020., no kako nije optužen to znači da ili još nije okončana istraga ili je obustavljena.

U tom slučaju Roso i još jedna osoba sumnjičili su se da su 14. travnja 2020., isplanirali ubojstvo D. B. Sumnja se da su u plastičnu oblogu blatobrana prednjeg lijevog kotača Porsche Carrere 911, koji je bio parkiran, stavili improviziranu eksplozivnu napravu. Tu su napravu povezali sa SIM karticom u mobitelu koji je bio spojen na elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv. Sve to bilo je povezano i s GPS trackerom u koji su umetnuli SIM karticu drugog pozivnog broja.

Sumnjičilo ih se da su se potom preko internetske aplikacije na mobitelu spojili s uređajem za određivanje lokacije D. B. te da su u 4.28 aktivirali praćenje vozila.

Kada su praćenjem lokacije utvrdili da je vozilo u pokretu, s mobitela su više puta pozivali drugi mobitel, namjeravajući preko poziva zatvoriti strujni krug između baterije pozvanog mobilnog uređaja i detonatorske kapisle te tako aktivirati elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv i izazvati eksploziju.

No, iz nekog razloga do eksplozije, srećom, nije došlo. Sve navedeno su ponovili i 11. svibnja. No ni taj put improvizirana eksplozivna naprava, srećom, nije eksplodirala, a kako je automobil proizvodio čudne zvukove, D. B. ga je odvezao u autoservis u kojem su podmetnutu paklenu napravu otkrili.

Roso je bio optužen i za sudjelovanje u krvavoj pljački Fine 2005. u Zagrebu kada su ubijena dva zaštitara, no u tom je postupku pravomoćno oslobođen optužbi jer nije dokazano da je ostalima dojavio ključne informacije koje su dovele do pljačke i ubojstva zaštitara.

