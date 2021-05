Zoran Barušić: Nismo imali bolesnika koji je primio dvije doze

Preporuke o neprimanju druge doze cjepiva su nove, no to ne znači da se one neće revidirati u neko dogledno vrijeme, kazao je zamjenik ravnatelja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" dr. Zoran Barušić za Dnevnik.hr.

- Prema onome što se u ovom trenutku zna, preporuka će za sada biti da svi koji su preboljeli COVID i imaju jasan dokaz o preboljenju COVID-a primit će samo jednu dozu cjepiva, neovisno o vrsti cjepiva, ako će ga primiti u periodu od tri do šest mjeseci nakon preboljenja, kazao je zamjenik ravnatelja te nadodao kako svi oni kojima je prošlo šest mjeseci od preboljenja bi trebali primiti obje doze.

Barušić smatra i da svi građani koji se žele cijepiti, neovisno o tome jesu li preboljeli COVID19 ili ne, ne trebaju raditi test na antitijela, ''prvenstveno zato što postoje različite metode detekcije protutijela, a s druge strane ne može se još uvijek u ovom trenutku govoriti o nekoj razini protutijela koja bi na svakoj pojedinačnoj razini mogla se smatrati dovoljno učinkovitom u smislu zaštite svakog pojedinca''.

Govoreći o onima koji su se zarazili nakon cijepljenja, zamjenik ravnatelja govori kako su u bolnicu primljeni samo oni koji su primili jednu dozu cjepiva, no i oni su imali blagu kliničku sliku.

- S dvije doze nismo imali bolesnika u bolnici do ovog trenutka, nadodao je.

- Ono što je moja preporuka, to je da trebamo pratiti struku, struka je ta koja donosi zaključke na temelju znanstvenih spoznaja. U ovom trenutku se zna da ako gledamo u odnosu na plodnost, nisu dokazani ili su, bolje rečeno, nepoznati bilo kakvi izravni ili neizravni učinci cijepljenja na bilo koji dio reproduktivnog ciklusa, pojasnio je Barušić i bojazni oko primanja cjepiva kod žena.

