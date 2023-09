Znanstvenici uzgojili model ljudskog embrija, bez spermija I jajašca: Oponaša prirodni razvoj

Nova vrsta?

Misteriozno 'zlatno jaje' otkriveno na morskom dnu kod Aljaske: 'Nešto je pokušalo ući... ili izaći'

'Kad naše kolektivno znanje to ne može identificirati, to je nešto čudno. Kakva bi to životinja napravila takav omotač za jaje?', rekao je istraživač. Kada znamo da se čak dvije trećine života iz dubina smatra nepoznatim znanosti, ovo bi moglo označiti novo uzbudljivo otkriće.