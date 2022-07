Znala je mama Milanović da ne udara u zid, nego u sredinu koja ne cijeni vjerodostojnost

Prvi put u povijesti hrvatskog obrazovanja, ali i postojanja države uopće, potvrđuju to i u Ministarstvu obrazovanja, policijski službenici bavit će se zaključenim ocjenama u nekoj školi. Doduše, ne bilo kakvim ocjenama, a bome ni bilo čijim ocjenama.

Obrazovni sustav dobio je žestoku pljusku, i to od Sanje Musić Milanović, prve dame, ali prije svega mame koja se nije mogla pomiriti s dvije zaključene četvorke svoga sina, klasičara. Da se nju pita, a potrudila se da ju se pita, ona je po aritmetičkoj sredini, ako se uklone pitanja neobrađenoga gradiva iz matematike, znala da joj je nasljednik odlikaš, i to je školi, u pismu, jasno dala do znanja, nabrajajući sve propuste u radu. Doduše, u posve neprimjereno vrijeme i na neprimjeren način.

Ironično u cijeloj priči, nije Musić Milanović u nabrojenim propustima bila u krivu jer pronašla ih je i prosvjetna inspekcija. Nije Sanja Musić Milanović pogriješila ni u pretpostavci kako će pismo utjecati na školu, zaposlenike i prvu osobu Klasične gimnazije, osobito s obzirom na to da ga ja odaslala sa službene mail adrese; zato je, vrlo vjerojatno, a i radi očuvanja vlastita ugleda, naznačila da pismom ne traži ocjenu.

Mama k'o mama, kazao je tako i sam predsjednik Zoran Milanović, probala je glavom o zid. No znala je unaprijed da ne udara u zid, nego klimavu i meku školsku masu, prije svega vodstva škole, a onda i određenih nastavnika. Znala je da udara u radnu sredinu gdje se ne cijeni stručnost, vjerodostojnost, i u sredinu u kojoj ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić, koja tu funkciju obnaša od travnja 2021. godine, ravnateljski stolac Klasične gimnazije drži čvršće nego što drži do poštenja i pravednosti.

Sada će na policijski razgovor zajedno s nastavnicom matematike koja je ocjenu izmijenila i koja je inspekciji kazala da se to od nje tražilo. Štoviše, nastavnica je očigledno znala da situacija može biti puno gora pa je ocjenu požurila ispraviti prije sjednice razrednog vijeća da se barem malo zaštiti. A nije se trebala štititi, ni ona ni ravnateljica, da obje nisu jako dobro znale, kao i svi ostali profesori te škole, za silne propuste koje rade. Zbog putra na glavi uplašile su se i predsjednikove žene te trajno uništile ugled Klasične gimnazije – škole u kojoj roditelji odlučuju o ocjenama!