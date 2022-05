Živi zid promijenio ime i postao Ključ Hrvatske

Živi zid ima novo ime – Ključ Hrvatske. O tome zašto je došlo do te promjene i gasi li se Živi zid, razgovarali smo s čelnikom stranke Ivanom Viliborom Sinčićem.

– Novi je naziv odabran zato što smatramo da je Hrvatska kao država i društvo došla u ključno razdoblje. Svi znamo koji su naši problemi, a sve dosadašnje vlade, pogotovo ova sad, nisu se bile u stanju nositi s tim problemima. Da bi se išlo naprijed, da bi zemlja zaživjela u to ključno vrijeme, da bi se napravile ključne promjene, potreban je program koji sadrži ključne odrednice koje ćemo predstaviti u budućnosti. Naravno, potrebni su ljudi koji to mogu provesti. I tako, razmišljajući o ključnim vremenima, ključnim problemima, ključnim rješenjima i ključnim ljudima, došli smo do tog novog imena stranke koje je dio procesa rebrendiranja stranke – kazao je Sinčić, podsjetivši i na povijest nastanka stranke 2011. pod prvim imenom Savez za promjene.

– Taj smo naziv 2014. također rebrendirali promijenivši ime u Živi zid jer smo vidjeli da je tada ključni problem bio kreditna kriza. Uslijed te krize te lošeg i nepravednog ovršnog sustava, velik dio građana gubio je svoju imovinu i mi smo, kao mladi ljudi kojima smeta nepravda, ustali i djelovali na poznati način. Zato smo tada odlučili promijeniti ime u Živi zid, što je bio naziv koji je najbolje rezonirao sa stanjem u društvu i tadašnjim ključnim problemima. Živi zid je odradio svoj zadatak, deložacija gotovo više da i nema, Ovršni zakon je promijenjen upravo zbog našeg djelovanja i zato što smo tu temu nametnuli u javnosti. A novo ime, Ključ Hrvatske, sad najbolje rezonira s vremenom u kojem živimo. No sve vrijeme, od 2011. do danas, radi se o istoj pravnoj osobi, s istim OIB-om, koja je samo promijenila svoje ime. Sva upravna tijela i struktura stranke prenose se dalje. Znači, Živi zid se ne gasi, već se stranka samo rebrendira i unapređuje sukladno vremenu u kojem živimo – rekao je Sinčić dodavši da će uskoro biti nekih unapređenja i novih ljudi, ali o tome će govoriti naknadno.