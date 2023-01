Zimska idila u Dalmaciji: Snijeg zabijelio otok Brač

Prvi ovogodišnji snijeg pao je danas na otoku Braču. Zabijelili su se najviši dijelovi otoka na kojem je prava zimska idila.

Snimke snježnog pokrivača na Braču objavio je Dalmatinski portal.

Meteorolog Zoran Vakula još je jučer najavio da su snježne pahulje moguće i na moru , a snijega će u većini Hrvatske biti i sutra.

U unutrašnjosti povremeno snijeg, češći na istoku i u gorju. Na Jadranu kiša, ali ponegdje susnježica i snijeg, osobito uz obalu sjevernog i srednjeg dijela te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana jaka, na udare olujna, a na sjevernom i orkanska bura. Na jugu vrlo jak južni vjetar i jugo. Najniža temperatura zraka između -5 i 0, a na Jadranu 1 i 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 °C, prognoza je DHMZ-a.

