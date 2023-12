Žena s dvije maternice rodila blizanke: 'Imale su svaka svoju kuću'

Kelsey Hatcher (32) iz Alabame u SAD-u rođena je s dvije maternice. Dvostruka maternica pojavljuje se kod oko 0.3 posto žena u svijetu, a Kelsey je dijagnosticirana sa 17 godina. Ona je nedavno na svijet donijela blizance, zdrave djevojčice koje su se razvijale svaka u svojoj maternici, i time postala senzacija diljem svijeta.

Nakon 20 sati poroda, Kelsey je rodila prvu kćer u utorak, a drugu u srijedu. "Čini se primjereno da imaju dva rođendana. Imale su svaka svoju 'kuću', a sada imaju svoje jedinstvene priče o rođenju" kazala je majka, dodajući kako "niti u najluđim snovima" nije mogla isplanirati ovakvu trudnoću i porod, prenosi The Guardian.

Foto: doubleuhatchlings/Instagram

Svoju trudnoću opisala je "rutinskom", no pred kraj je imala nešto više pregleda kako bi se utvrdio plan poroda koji se može prilagoditi svakoj situaciji. Odlučila se za inducirani porod u 39. tjednu trudnoće. Kada je stigla u bolnicu 19. prosinca, vrat desne maternice bio joj je raširen četiri, a lijeve tri centimetra.

Nakon višesatnog poroda, Kelsey je rodila Roxi Laylu vaginalno, a sljedeći dan je rođena Rebel Laken i to carskim rezom. "Nakon tako dugog putovanja, značilo mi je stvarno puno kada sam prvi put vidjela svoje djevojčice zajedno" zaključila je majka. Ovo je njena četvrta trudnoća, a liječnici su potvrdili kako je već nosila djecu u obje maternice, no nikada istovremeno. Suprug Caleb na prvu joj nije vjerovao da će imati blizance, no snimke s ultrazvuka od prvog pregleda jasno prikazuju dvoje djece.

Kako bi njena trudnoća bila moguća, za Kelsey se moralo poklopiti nekoliko nevjerojatno rijetkih faktora. Prvenstveno, žene s dvostrukom maternicom izložene su većem riziku od pobačaja, a obično je samo jedna od maternica sposobna iznijeti trudnoću. Osim toga, svaka je maternica spojena na svoj jajovod, a jajnici većine žena otpuštaju samo jedno jajašce mjesečno. To znači da je došlo do hiperovulacije - fenomena zbog kojeg tijelo ponekad otpušta više od jednog jajašca istovremeno. Konačno, oba su jajašca uspješno oplođena istovremeno.

