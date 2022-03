Zemlje sa strogim COVID mjerama sada grcaju pred novim sojem BA.2

Što se to događa s pandemijom? Rast broja zaraženih u zapadnoj Europi, a azijske zemlje koje su slovile kao neosvojive tvrđave za SARS CoV-2, pa i Australija i Novi Zeland postali su pandemijske “velesile”. Kod njih hara još zaraznija podvarijanta omikrona BA.2 koja je i Austriju te Njemačku dovela do pandemijskih rekorda. Nerecenzirana britanska studija pokazala je da se BA.2 brže prenosi, ali nije opasniji i cjepiva jednako štite od hospitalizacije i smrti. Ako i raste broj umrlih, to je relativno beznačajno pa je zasad jedino Austrija vratila neke mjere.

Što je snašlo Hong Kong?

Hong Kong je šokantni izuzetak s 200-300 mrtvih dnevno na 7,4 milijuna stanovnika. Od početka pandemije do 18. veljače imali su 258 smrti povezanih s COVID-19, a do subote 7101. I nakon 20-postotnog smanjenja na 7-dnevnoj razini, prvi su u svijetu s 205 mrtvih/1 mil. st. (dvostruko više nego u našim najgorim tjednima), ispred Lihtenštajna s 52 i Južne Koreje s 49, prema Worldometeru. Do 13. siječnja imali su 21.000 zaraženih, a sada su na 1,1 milijun. Što im se dogodilo? Sinergija više faktora. Prema Bloombergu tvrdoglavo su provodili kinesku “COVID zero” politiku i hospitalizacije bez obzira na simptome, što je funkcioniralo prije, ali ne i s brzoširećim omikronom. To je dovelo do urušavanja zdravstvenog sustava koji se iscrpljivao baveći se svima umjesto potrebitima. Imali su i lošu kampanju. Starijima je sugerirano da se savjetuju s liječnicima pa je uglavnom kineskim Sinovacom cijepljeno samo 39,7 posto starijih od 80 i 69 posto od 70 do 79 godina. Što je manje i od dobne skupine 11-19 kojih je 73 posto cijepljeno, a najviše, 95 posto, u dobi od 40 do 49. Ipak, u ožujku imaju trend oštrog pada broja zaraženih pa od 20. travnja kreću s ublažavanjem mjera, prema Guardianu.

Južna Koreja je aktualni svjetski rekorder u širenju zaraze, a prije dva mjeseca imali su 763.000 zaraženih, znatno manje od Hrvatske. Sada su 10. u svijetu s 11,5 milijuna zaraženih (samo 17. ožujka 621.000). Do prije četiri mjeseca imali su 3440 COVID smrti, prije mjesec dana 7895, a do subote 14.617, što je još manje od hrvatskih 15.509 na 1,1 milijun zaraženih, uz trend pada od siječnja.

I Tajland je prije osam mjeseci imao 512.000 zaraženih, a došli su do 3,5 milijuna te od 203 smrti lani do 30. travnja došli su na 24.718. Singapur je prije šest mjeseci imao 86.000 zaraženih i 78 COVID smrti, a sada su na više od milijun zaraženih i 1229 mrtvih. Vijetnam je lani do 26. srpnja imao 155.715 zaraženih, prije mjesec dana 4,3 milijuna, u subotu 8,7 milijuna, te su u osam mjeseci od 524 COVID smrti došli do 42.196. Virus je pokorio i Australiju te posljednji u nizu Novi Zeland.

U zapadnoj Europi nakon porasta uslijedilo je i naglo jenjavanje širenja zaraze što govori da se zbog prirodno i umjetno stečenog imuniteta BA.2 brzo “ispuhao”. Iako, Njemačka je u četvrtak imala rekordnih 305.000 pozitivnih (prethodno 70-ak tisuća u studenome). Austrija je ubrzo nakon ublažavanja mjera opet vratila obvezu nošenja FFP2 maski svugdje u zatvorenome te 3G potvrde, nakon rekorda od 58.000 zaraženih 16. ožujka. I Island je u ožujku imao rekord, Švicarska i Finska bile su mu blizu, Nizozemska je bila na 70.000, UK i Italija su od oko 40-ak tisuća s početka ožujka došle do 108.000 i 98.000 u utorak, kad je u Francuskoj bilo 180.000. Trend rasta imali su i Irska, Grčka i Slovenija. Hrvatske krivulje od siječnja imaju silazni trend, kao i u SAD-u.

VIDEO Kaos u zdravstvu: Urušen informacijski sustav, a nema se dovoljno tiskanica za papirnate recepte

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zapadni mediji propituju očekuje li nas cijepljenje četvrtom dozom, kakvom, kada, koliko je učinkovita i sigurna, i za koga.

U Izraelu je nerandominizirana klinička studija na zdravstvenim radnicima pokazala da je četvrta doza mRNA cjepiva imunogena, sigurna i donekle učinkovita protiv simptomatske bolesti, ali ne i protiv infekcija. Relativno visoko virusno opterećenje ukazuje na zaraznost. Četvrta doza kod zdravih i mladih može imati samo marginalne koristi, objavljeno je 16. ožujka u The New England Journal of Medicine. Pfizer i BioNTech 15. ožujka tražili su od američke FDA odobrenje četvrte doze za starije od 65, a Moderna za sve starije od 18. Američki CDC preporučuje četvrtu dozu mRNA cjepiva za osobe s oslabjelim imunološkim sustavom, pacijente s transplantatom i na kemoterapiji zbog raka. Izrael prvi od 22. siječnja četvrtu dozu daje zdravstvenim radnicima i starijima od 60 pa se na 1,1 milijun cijepljenih starijih od 60 pokazalo da četvrta doza pruža četiri puta veću zaštitu od zaraze i tri puta od teške bolesti u odnosu na cijepljene s tri doze.

Prerano za četvrtu dozu

Stručnjaci su zasad protiv četvrte doze za sve i zbog, iako rijetkih, mogućih nuspojava, uključujući rizik od upale srčanog tkiva kod mlađih muškaraca. Procjena ovisi o stopi teških oboljenja kad rizik može postati prihvatljiv. Dr. Anthony Fauci je u Bijeloj kući, prenosi ABCnews, rekao da se četvrto cjepivo za sve neće razmatrati do jeseni. Četvrta doza ograničenu primjenu za starije i imunokompromitirane ima u Čileu, Danskoj, Švedskoj (iznad 80), UK (iznad 75 i šest mjeseci od boostera), Italija (za imunokompromitirane 120 dana od boostera), a prema Euroactivu Njemačka (iznad 70, rizične i radnike u zdravstvu i socijali), Francuska (iznad 65), Grčka, Poljska (pet mjeseci od boostera), Mađarska i Španjolska za neke rizične kategorije te Australija od 4. travnja (iznad 65, te 50 za Aboridžine, kao i teško imunokompromitirane starije od 16).