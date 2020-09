Zeljko: Iako je to bilo zabranjeno, sve sam rekla Plenkoviću i Božinoviću

Kada sam u ovom postupku davala iskaz kao svjedok, poslije toga, iako je to bilo zabranjeno, kada sam se vratila u ured, sve što sam vama iskazivala, ispričala sam premijeru Andreju Plenkoviću i Davoru Božinoviću. Oni su imali info što se događa. Premijer me je poslao kod svojih odvjetnika, no jedan od tih odvjetnika mi je kazao da ga Saucha želi angažirati kao branitelja pa nisam htjela imati posla s tim odvjetnikom jer nisam željela da Saucha ima informacije o meni, kazala je Sandra Zeljko u svojoj obrani.

Ona je optužena u aferi Dnevnice, a obrana koju je iznijela u istrazi pregledana je i preslušana u sudnici nakon čega će Sandra Zeljko odgovarati na pitanja.

Obranu je prošli tjedan iznio i Saucha, a njih se dvoje terete da su krivotvorili putne naloge te oštetili proračun za milijun kuna. Oboje niječu krivnju, a Sandra Zeljko kazala je da ne razumije za što je se tereti. Rekla je da je putne naloge ispunjavala po Sauchinu usmenom nalogu te da je bila u šoku kada je doznala da je riječ o krivotvorenim putnim nalozima.