ŠEF NJEMAČKE TELEVIZIJE

'Putina smo šest sati čekali za intervju. Imao je ledeno hladne plave oči i razgovarali smo stojeći'

Kada sam donio odluku biti novinar, postati član redakcije ZDF-a, a bilo je to jako rano u mojoj karijeri, nisam tražio najvažniju novinarsku kuću. Tražio sam zanimljivo mjesto za sebe i priliku da postanem urednik. ZDF je bio prvi koji mi je ponudio stalni posao. No tada sam definitivno shvatio koliko je ZDF važan, poglavito zbog vijesti, informacija i doprinosa razvoju Njemačke. U kasnim 1980-ima bio sam urednik u glavnim večernjim vijestima ZDF-a Heute Journal, a 1989. postao sam pomoćnik urednika. Bila je to godina njemačkog ujedinjenja. Postao sam posebno svjestan da je emitiranje u Istočnu Njemačku, otvaranje prozora slobodnim informacija, vrlo važno za opozicijski pokret i demokratski proces. Kasnije, na prijelazu stoljeća, razvila se kriza kada su privatne televizije postale vrlo snažne.