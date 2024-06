Želite navijati u Njemačkoj? Ovo su cijene i korisne informacije ako putujete autom

U Münchenu danas počinje 17. Europsko nogometno prvenstvo, a Hrvatski autoklub (HAK) pripremio je nekoliko korisnih informacija za vozače koji se odluče zaputiti u Njemačku. HAK uvodno napominje kako prije puta treba obaviti osnovni inspekcijski pregled ispravnosti i trenutačnog statusa vozila. Naime, potrebno je provjeriti razinu ulja u motoru i filter ulja, rashladnu, kočionu i tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla, stanje brisača i tlak u gumama...

Što se tiče same udaljenosti, do Berlina iz Splita ima 1450 kilometara, iz Rijeke 1120 kilometara, iz Osijeka 1110 kilometara, iz Zagreba 1050 kilometara... Prema tome, put može trajati od 11 do 15 sati. Uz to, treba uzeti u obzir vrijeme kretanja na put i prometne gužve, kao i radove na cestama.

"Sve to može promijeniti okvirno vrijeme putovanja pa prije polaska dobro procijenite vlastite resurse izdržljivosti. Je li suvišno naglasiti da na put ne krećete odmah po završetku radnog vremena, odmorite se, ispraznite glavu od tjednog stresa, odspavajte i obnovite energiju prije puta. Na cesti ste odgovorni za svoj život i živote svih ostalih koji su na cesti istovremeno s vama", piše Revija HAK. Treba razmišljati i o parkiranju, no HAK ističe kako očekuje velika besplatna parkirališta na rubnim dijelovima grada uz organizirane transfere do stadiona.

Ovo su neke od cijena s kojima se možete susresti na putu:

VINJETA ZA SLOVENIJU (7 DANA): 16 eura

TUNEL KARAVANKE (SLO/A): 8,20 eura

VINJETA ZA AUSTRIJU (10 DANA): 11,50 eura

AUSTRIJA TAUERNAUTOBAHN: 13,50 eura

EKOLOŠKA VINJETA BERLIN (za dizelske motore): 26,54 eura

Ukupna cijena cestarina (tunelarine i eko vinjeta) iznosi 75,74 eura u jednom smjeru, a povratno morate platiti samo Tauernautobahn i Karavanke.

Što se tiče cijena goriva, HAK je izdvojio iznose na dan 12. lipnja:

Slovenija: eurosuper 1,51 euro, EURODIESEL 1,48 eura

Austrija: eurosuper 1,62 eura, EURODIESEL 1,59 eura

Njemačka: eurosuper 1,83 eura, EURODIESEL 1,63 eura