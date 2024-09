Zelenski priprema teren za pregovore? Evo što se krije iza čistke u ukrajinskom vrhu: Bit će teško i neće proći bez kompromisa

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba dao je ostavku na svoju dužnost. Javnost je za to saznala tako što je Ruslan Stefančuk, predsjedavajući Verkhovne Rade, ukrajinskog parlamenta, na svojem Facebook profilu objavio fotografiju Kulebina pisma ostavke u kojem ne pišu razlozi zbog kojih je to učinio. - Vrhovna Rada Ukrajine primila je izjavu ukrajinskog ministra vanjskih poslova D.I. Kulebi na ostavci. Izjava će biti razmatrana na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica, napisao je Stefančuk. Pismo je datirano s današnjim danom. Događaj ima svoju pozadinu.

Član Verkhovne rade Aleksej Gončarenko inzistirao je da bi Kuleba mogao biti zamijenjen prvim zamjenikom ministra vanjskih poslova Andrejem Sibigom koji je prethodno radio u ukrajinskom predsjedničkom uredu ili sadašnjim zamjenikom šefa predsjedničkog ureda Nikolajem Točickim. Zastupnik Jaroslav Železnjak također je rekao da će Kulebu zamijeniti "netko iz predsjedničkog ureda". A sve to nastavlja se na ostavke od utorka. Tada su, naime, dana 3. rujna, pisma ostavke podnijeli ministar pravosuđa Denis Maljuska, ministar strateške industrije Aleksander Kamišin, ministar zaštite okoliša i prirodnih resursa Ruslan Strelets, potpredsjednica vlade za europske i euroatlantske integracije Olga Stefanišina i potpredsjednica vlade i ministrica reintegracije Irina Vereščuk, voditelj državnog imovinskog fonda Vasil Koval. Uz to, Vladimir Zelenski smijenio je Rostislava Šurmu, zamjenika šefa svoje administracije.

Kuleba je tako najviše rangirani činovnik koji je dao ostavku u administraciji Zelenskoga u nečemu što je očito preslagivanje u vrhovima vlasti koje provodi ukrajinski predsjednik. Sam Kuleba ministrom je vanjskih poslova cijelo vrijeme ruskog napada na Ukrajinu no očito je da ni on nema potpuno povjerenje Volodimira Zelenskog. Ukrajinski predsjednik objasnio je što se događa uoči ostavki od kojih niti jedna nije obrazložena. - Jesen će biti iznimno važna za Ukrajinu. A naše državne institucije moraju biti postavljene tako da Ukrajina postigne sve rezultate koji su nam potrebni za sve nas. Za to moramo ojačati neka područja u Vladi, a kadrovska rješenja su pripremljena. Također će biti promjena u uredu predsjednika, rekao je Zelenskyy u večernjoj izjavi. Izgleda očitim da se Zelenski priprema za pregovore s Rusijom pa nastoji ojačati svoju poziciju u ukrajinskoj vlasti u procesu koji će sasvim sigurno biti težak i neće moći proći bez kompromisa za bilo koju od strana, a ti bi kompromisi mogli biti i vrlo bolni te je ukrajinskom predsjedniku potrebno da nema unutrarnjih razmirica kada pregovori počnu. Pogotovo zato jer Zelenski nema izborni legitimitet zbog toga jer redoviti izbori nisu održani pod izgovorom ratnih djelovanja i velikog dijela zemlje koji nije pod kontrolom ukrajinske vlade.

S druge strane, moguće je i da će se obistiniti najave da Ukrajina sprema još jednu ofenzivu ili možda kontraofenzivu prema nekom od zauzetih područja. A također u ovom trenutku Ukrajina ne stoji nimalo dobro na istočnom dijelu bojišnice gdje se Rusi praktično dnevno približavaju strateški važnom Pokrovsku. U svakom slučaju, Zelenski je označio jesen kao ključno razdoblje za Ukrajinu pa radi do sada najveće preslagivanje svoje vlade. David Arakhamia, viši zastupnik stranke ukrajinskog predsjednika, rekao je u utorak da će doći do "velikog resetiranja vlade" u kojem će se promijeniti više od polovice ministara. Kao glavni ukrajinski diplomat, Kuleba je bio istaknuta osoba u administraciji Zelenskog i jedan od onih koji su se najviše obraćali javnosti, posebno u odnosima s inozemnim dužnosnicima. Još je prošlog tjedna bio u Bruxellesu gdje je izražavao hitnost u isporuci obećanog naoružanja i opreme od strane zapadnih saveznika. Posljednja objava kao ministra vanjskih poslova ticala se sjevernokorejskih raketa koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. Bio je i najmlađi ministar vanjskih poslova u povijesti.

