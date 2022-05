Zelenski objavio moćan video: 'Zlo se vratilo. Opet!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video iz razorenog grada Borodjanke u kojem je u emotivnom govoru za Dan pobjede kada Europa obilježava službenu predaju Njemačke saveznicima u Drugom svjetskom ratu, poručio je da se zlo vratilo u Ukrajinu.

"Nikad više? Probajte reći to Ukrajini", navodi se u videu u kojem on povlači paralelu rata u Ukrajini danas s borbom protiv fašizma za vrijeme II. svjetskog rata. Život za koji su se vojnici borili u Drugom svjetskom ratu završio je 24. veljače kada su ruske snage izvršile invaziju, naveo je.

In a video released by Zelensky in Borodyanka for May 8, Ukraine’s Day of Remembrance & Reconciliation, he asks, “never again? Try telling Ukraine that.” He draws comparisons between Ukraine fight against Russia to WW2 fight against fascism. Air raid sirens sounded as he posted. pic.twitter.com/J8qOzzWuOA