Zekanović je potpuno razotkrio teroristicu Sandru, ali i tko ide na koncert A. Prijović

Subota 30. 9. 2023.

Dokumentarni film o suživotu čagljeva i veprova u Slavoniji donio je prvu nagradu na festivalu u Plovdivu u prijateljskoj Bugarskoj. Film u produkciji National Geografica sniman je mjesec dana, jer se ekipi kroz prašume u okolici Save nije bilo lako probiti i da nije bilo pomoći lokalnih vodiča Muntazera Zaidija i Hamachandre Chowdhuryja, vjerojatno bi puno teže pronašli prekrasno mjesto puno čagljeva i veprova koji žive u lijepoj zajednici. To se mjesto nekada zvalo Slavonski Brod, a u njemu su živjeli Hrvati, simpatičan narod koji je svoju državu čekao tisuću godina, a kada ju je dobio, najvećim se dijelom preselio u Njemačku.

Nedjelja 1. 10. 2023.

Odvratni nogometni klub iz Splita, ponovno je očito potpuno namjerno pobijedio Dinamo u Splitu. Šok i nevjerica u plavim redovima bila je tolika da je neiskusni sudac Igor Pajač, inače naš dečko tu iz Zeline, nakon utakmice ne baš dobrovoljno ubačen u skupocjeni Audi u kojem ga je Suki odveo u Međugorje na hodočašće u VAR sobu u kojoj su ga zatvorili nasamo s Maminjom. Suki se kasnije izlanuo da su se unutra čuli glasni šamari i plač. Navodno je nesretni Igor ponavljao da je dao koliko je mogao i žutih kartona i sjeckanja igre i faula na Livaji i da nije on kriv. Pa nisam ja valjda trebao uklizati Sahitiju i spriječiti gol", iz duše je jauknuo Igor. "Zašto ne, razbojniče?", blago ga je upitao Zdravko i tresnuo mu joj jedan očinski šamar.

Ponedjeljak 2. 10. 2023.

Godinama su Plenkija i Ninu nervirali novinari na dnevnoj bazi. Sve ide kao po špagi, Schengen, euro, korona, turizam, borba protiv inflacije, a ovi davitelji svaki dan pitaju o nekim aferama ministara, dave o bespravno podignutim dvorcima uz obalu, ubijaju volju za životom i radnicima i seljacima i povremeno poštenoj inteligenciji. I sada kada se Nina sjetila da se te jadnike može zaustaviti novim zakonom u kojem će se urednicima ostaviti spasonosna mogućnost neobjavljivanja novinarskih tekstova i priloga bez ikakvog objašnjenja, javio se predsjednik HND-a Zovko i zajaukao da je to cenzura. A ne, trebalo bi vas pustiti da pišete što vas je volja, rušite ministre i podrivate narodnu vlast i sistem i blatite lik i djelo najdražeg sina naših naroda i narodnosti, maršala Plenkija!

Utorak 3. 10. 2023.

Neobičan incident dogodio se tijekom utakmice Napoli – Real Madrid kada je Real postigao gol za pobjedu. Strijelac Valverde potrčao je u zagrljaj mentoru Luki Modriću, a pridružili su mu se svi igrači. Svi su skočili na Luu i Valverdea, a posljednji se zaletio konjusina Rudiger, nakon čega je u teren urlajući utrčala ponizna i dostojanstvena plavuša, koja je zavarala osiguranje, dotrčala do gomile realovaca koji su ležali na našem Luki i Rudigeru složila šamarčinu. Uskoro su je na pod zakucali zaštitari. Dok su je sputanu, ali ponosnu i slobodnog duha odvodili, ponavljala je kako je dobio što je zaslužio i da nitko neće tako skakati na njenog sina Lukicu.

Srijeda 4. 10. 2023.

Nevjerojatan fenomen pojavio se u Zagrebu. Hrvatski mediji, političari, sociolozi, psiholozi, braniteljske udruge, pripadnici svih hrvatskih stališa pitaju se tko su ljudi koji su kupili karte za koncert srbijanske pjevačice Aleksandre Prijović u Areni. Prijović će u Areni održati četiri koncerta i nikome nije jasno tko su ljudi koji uživaju u njenim turbofolk uracima, ako je općepoznato da su Hrvati narod visokosofisticiranog ukusa i da nema šanse da neki Hrvat tamo zaluta. Hrvoje Zekanović Zeko tvrdi da je riječ o Srbima i da je ovo dokaz da Pupi laže i da Srbi uopće nisu napustili Hrvatsku u Oluji. Zvuči logično.

Četvrtak 5. 10. 2023.

Vrijedni Zeko nakon razrješenja zagonetke oko koncerta turbofolkeruše Aleksandre, ponovo se žrtvovao za domovinu i sigurnost svih nas, otkrivši detalj iz skrivene anarho-revolucionarne prošlosti Sandre Benčić koja je prije mnogo ljeta bila na čelu međunarodnog lanca trgovaca minsko-eksplozivnim sredstvima namijenjenim za onesposobljavanje i uništavanje neprijateljske žive sile i materijalno-tehničkih sredstava, poznatijim kao petarde. Zeko je rekao da je teroristica Sandra osim švercanja petardi preferirala i švercanje u tramvajima, a navodno je i u školi često imala puno neopravdanih sati. Bože, tko nam to sjedi u Saboru.

Petak 6. 10. 2023.

Šok i nevjerica u Zadru! Neki pametnjaković iz USKOK-a otvorio je istragu protiv zadarskog župana Božidara Longina pod sumnjom na trgovanjem utjecajem i to zato što je na otoku Istu privezao svoju skromnu krvavo i pošteno zarađenu brodicu, gdje mu je neki budalaš koji radi u marini pokušao izbiti iz ruku oko 50 eura, pod imbecilnim objašnjenjem da tako plaćaju i svi drugi. Iskreno šokirani Božo pristojno mu je rekao da otkači i da je on šef njegovom šefu i da će mu sve oprostiti ako odmah od računa napravi mali papirnati brodić i baci ga u more. A ovaj mudrijaš umjesto da ga posluša, sve prijavio USKOK-u i eto sada belaja.