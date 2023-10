Hvala ti, Bože, što imamo Andru Pavunu, prometnog genija koji će osloboditi metropolu gužvi

Subota

23. 9. 2023.

Policija bilježi incidente diljem Slavonije. Troše se zadnje zalihe svinjetine. U Našicama žene plaču i rade grah bez svinjskih rebaraca, javljaju da se stari Mata rasplakao tamo negdje kod Đakova kada su mu rekli da na određeno vrijeme može zaboraviti krmenadle, u Županji pretučen mesar koji je ispod tezge mijenjao lungić za dva zlatna dukata, ali svi se boje što će biti kada djeca ostanu bez čvaraka... Policija čuva nesretnog Gorana Grgića Radmana koji s radnicima utovaruje mrtve svinje. Kako ni on nije od kamena, jednom je seljaku u okolici Valpova htio malo recitirati da ga oraspoloži, ali ga je ovaj zamalo pretukao pa mu je policija savjetovala da ubuduće samo utovaruje. Bez recitacija.

Nedjelja

24. 9. 2023.

Cijeli Ljubuški godinama svjedoči teroru kojem je izložen Denis Buntić od obiteljske nasilnice Klare, Denisove supruge. Cijeli Ljubuški zna da mu je godinama zvocala da se ne smije opijati, vrijeđati je, udarati, prijetiti, ne smije koristiti doping, ne smije ovo, ne smije ono. Denis je godinama živio u tolikom strahu da je ispod kreveta čuvao zolju, par kalašnjikova i nešto streljiva i sada kada je ženinoj agresiji rekao odlučno ne, ona je uključila diktafon i snimila audiozapis Denisovih samoobrambenih udaraca po njenom tijelu. I da mu mama ne radi na sudu, da tamo ne poznaje sve mamine prijatelje suce, čovjek bi završio u pritvoru. Denise, izdrži!

Ponedjeljak

25. 9. 2023.

Kakav prekrasan rasplet Dinamove skupštine. Klub je konačno dobio izvršna tijela, svi koji su sisali blagajnu, nastavit će to i dalje, a sve sukobljene struje imaju razloga i za slavlje i za nezadovoljstvo. Uefi doduše ništa nije jasno pa je poslala forenzičare koji bi trebali provjeriti da je u utrci zbilja pobijedio Barišić ili Zorić, koliko je sada sigurna fotelja nekadašnje Maminjove dobre vile Tamare, kako su navijači pobijedili, kada su izgubili i zašto se ne bune kada su izgubili te gdje je u toj priči vitez tužnog lika, Dario. Nogometni karizmatik iz Međugorja sjedi u VAR sobi i šuti. Nakon istupa Franje Gregurića jasno je da mu dionice nitko ne dovodi u pitanje, pa je šutnja logičan izbor.

Utorak

26. 9. 2023.

Opet Zoka nervira Plenkija i to s diplomatske berbe u okolini Jastrebarskog. Dobro, ovaj put teško se može Zoki zamjeriti. Svježi zrak, diplomatsko okruženje, trsovi, grožđe, jesensko lišće pod nogama, bregovi, reklo bi se teren idealan za derbi s Plenkijem, a lijepo da se našlo i nešto novinarskih mikrofona oko njega, pa se u kraćoj poslanici osvrnuo malo na domaću i svjetsku politiku, migrante BiH, Američki građanski rat i na kraju na Plenkijevu žaoku u vezi Schengena, njegove omiljene teme. Plenki je optužio SDP da je opstruirao ulazak Hrvatske u Schengen, na što se Zoka zapitao je li se Plenki napio. Plenki mu je odgovorio da, za razliku od Zoke, on uopće ne pije. Nepotrebnu prepirku prekinuo je Vladimir Šeks najavivši da će on presuditi tko je tu pijan. Ipak, dodao je da je, ako je istina da Plenki ne pije, to sramota.

Srijeda

27. 9. 2023.

Migranti postaju sve veći problem. Slovenci više ne vjeruju da je hrvatska policija u stanju pokriti tisuće kilometara naše granice i uvela je policijske punktove kojima će nastaviti maltretirati hrvatske građane na svom teritoriju, koji još liječe PTSP od slovenskih carinika. Seikh Nusrat, predsjednik Bangladeške demokratske zajednice u Črnomlju, pozdravio je uvođenje policijskih punktova i najavio da će i članovi njegove stranke organizirati civilne patrole kako bi se suzbio novi val migranata u Belu krajinu.

Četvrtak

28. 9. 2023.

Prezidijum Europske pučke stranke okupio se u Splitu. Članovi prezidijuma, Ursula von der Layen, Manfred Weber i Kiriakos Micotakis, izrazili su bezrezervnu podršku genseku HDZ-a Plenkiju i članovima CK HDZ-a. U svom nadahnutom izlaganju Plenki je zahvalio drugovima pučanima na podršci. U svom referatu, osvrnuo se i na neka pitanja koja muče naše, hrvatsko društvo. Istaknuo je da unatoč budnosti članova HDZ-a, u Hrvatskoj uočava nametnike u obliku raznih demagoga koji koriste svaku priliku da napadnu Vladu kako im odgovara te da u isto vrijeme ne nude nikakva rješenja za izlazak iz krize koje zapravo i nema.

Petak

29. 9. 2023.

Bože, hvala ti što imamo našega Andru Pavunu, politologa i bivšeg udarnika SOA-e, kojeg nam je Senf otkrio kao prometnog genija koji će nakon nekoliko desetljeća osloboditi hrvatsku metropolu prometnih gužvi. Kako? Jednostavno! Andro je sjeo, na koljena stavio abak i izračunao da u Zagrebu jednostavno ima previše automobila i da umjesto glupih automobila moramo voziti bicikle, ali ne po pločnicima ili nepostojećim biciklističkim stazama, nego po kolnicima. Pa kako se toga nismo sjetili sami! Nema veze, hvala ti, Andro, poručuju Zagrepčani jedva čekajući da se na prometnicama snizi dozvoljena brzina na 30 km/h i da kolnike zauzmu tisuće biciklista kao u prijateljskom Pekingu. Što kažeš, Andro, da usput oslikamo kolnike macama kao oko Cvjetnog pa da nam bude zanimljivije pedalirati?