Zdravko Mamić nakon sedam mjeseci vraća se u sudnicu u Osijeku

Zdravko Mamić danas bi trebao ponovno sjesti na optuženičku klupa Županijskog suda u Osijeku, u koju mu je, zbog ispada na gotovo svakoj raspravi, ulaz bio zabranjen još od 1. rujna lani.

Na redu je, naime, iznošenje obrane okrivljenika, a Mamić je bio izbačen do okončanja dokaznog postupka. Predočit će mu se najprije dokazi izvedeni u tih osam mjeseci bez njegova prisustva, a riječ potom preuzimaju okrivljenici. Zakazana su ročišta tri dana zaredom, no može se pretpostaviti da to neće biti dovoljno da svi okrivljenici iznesu svoju obranu.

Braći Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću te porezniku Milanu Pernaru sudi se za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama, za koliko je, prema tvrdnjama USKOK-a, taj klub oštećen. Nijedan sudski postupak u hrvatskoj povijesti nije povukao toliko posljedica i nije se izrodilo toliko novih istraga kao što je to slučaj s osječkim suđenjem Mamićima. Nogometaši Luka Modrić i Dejan Lovren iz svjedoka su se tako “pretvorili” u okrivljenike za lažno svjedočenje, a “pridružila” im se i Modrićeva punica, računovotkinja Vesna Juraić. Protiv Modrića je u međuvremenu podignuta i optužnica pa nacionalnu nogometnu ikonu i zvijezdu Real Madrida čeka suđenje u Osijeku. Istraga je u veljači otvorena i protiv Tajane Pernar, bivše supruge poreznika Milana Pernara, ali i oca joj Marka Atlagića i vodičkog poduzetnika Leona Zrnića, zbog sumnje u sprečavanje dokazivanja i krivotvorenje dokumenata.

Suđenje su od travnja do rujna obilježili i česti ispadi Zdravka Mamića, a sucu Darku Krušlinu kap je prelila čašu 1. rujna, za svjedočenja nogometaša Dejana Lovrena. Iako je u početku Lovrenova iskaza mirno i šutke sjedio, u jednom je trenutku Mamić ipak izgubio kontrolu. A čim se ustao, sudac je ispunio ranije obećanje i kaznio ga izbacivanjem s rasprave. Mamić to nije mirno podnio.

– Ma idite više u... Jeste li sad sretni svi, jeste sad sretni, koliko manipulirate... Hoćete li krvi moje, hoćete li džigerice moje? Sramite se svi koliko vas ima! – poručio je tada Mamić i izašao u hodnik.

Sudac ga je potom trajno udaljio iz sudnice.

Ovo suđenje nije jedini Mamićev problem jer je protiv njega podignuta još jedna optužnica, koja nije potvrđena te je otvorena i jedna istraga.