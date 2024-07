Zbog vudu rituala na brodu poginulo najmanje 40 osoba, svjedoci opisuju požar i eksploziju

Najmanje 40 migranata izgubilo je živote kada se brod na kojim su plovili zapalio u blizini obale Haitija, objavila je u petak UN-ova agencija, a svjedoci objašnjavaju da je tragediju izazvao vudu ritual. Nesreća se dogodila u srijedu i po UN-ovoj agenciji još jednom ilustrira razmjere krize koja je pogodila tu siromašnu karipsku zemlju, potkopanu bandama i nesigurnošću, i sa stotinama tisuća raseljenih ljudi.

Požar je na brodu prema riječima preživjelih izbio kada je putnik zapalio svijeću kako bi izveo vudu 'ceremoniju', a na brodu je bilo benzina, rekao je glasnogovornik prijevozne kompanije za AFP. Vudu obrede ponekad prakticiraju migranti koji odlaze na more s ciljem zaštite prijelaza i izbjegavanja obalne straže.

