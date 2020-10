Zbog prometne nesreće prekinut promet na Podravskoj magistrali

Prekinut je promet na Podravskoj magistrali između Koprivnice i Đurđevca u mjestu Vlaislav (DC2), zbog prometne nesreće, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski od kiše u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog radova na prometnom traku za priključenje iz Čulinečke ceste na Slavonsku aveniju u Zagrebu, do srijede 28. listopada do 20 sati neće biti moguće skretanje iz Čulinečke ceste prema Slavonskoj aveniji (smjer sjever-zapad). Od 10 do 21 sat bit će zauzet sjeverni prometni trak sjevernog kolnika u zoni radova. Obilazni pravac bit će: Čulinečka cesta - Servisna cesta - Slavonska avenija.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog restriktivnih mjera uvedenih od strane Republike Italije, ukidaju se putovanja na liniji Bar – Bari s polaskom 6. listopada iz Barija te 7. listopada iz Bara.