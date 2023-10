Zbog praksi EOS Matrixa u Hrvatskoj ZDF u 'traileru' dokumentarca pita: Je li tvrtka zelenaška?

Iza EOS Matrixa, agencije za naplatu potraživanja koju u Hrvatskoj potresaju reputacijski skandali i povijesno najveća kazna za povredu osobnih podataka, stoji golemo poslovno carstvo – njemačka OTTO Group koju smatraju jedinim europskim konkurentom Amazonu u online prodaji. U sklopu dokumentarca o poslovanju OTTO grupe njemački ZDF Zeit snimio je u svibnju u Hrvatskoj intervju s Večernjakovom novinarkom Valentinom Wiesner o poslovnim praksama EOS Matrixa i svjedočenje dužnika kojega ovršuju iako im osporava dug dok traje sudski proces za preplaćeni kredit u CHF-u koji su otkupili. Posjetili su i proizvodnju dobavljača OTTO grupe - Drvnu industriju Klana.

Dokumentarac autora Steffena Hauga, međunarodno nagrađivanog novinara i redatelja, između ostalog i bivšeg glavnog urednika Spiegel TV-a, bit će prikazan u utorak 24. listopada u 20.15 sati u primetime emisiji ZDF Zeit, a najava je dostupna OVDJE. Video snimka dokumentarca bit će dostupna isti dan od 10 sati.

Upravo zbog činjenica vezanih uz tretiranje dužnika u Hrvatskoj o kojima su govorili Večernjakova novinarka i dužnik koji to zapravo nije, u najavi dokumentarca autor postavlja pitanje – je li tvrtka zelenaška? Preispituje njihove strategije održivosti i društvene odgovornosti jer im je lajtmotiv obećanje održivosti kroz cijeli proizvodni lanac. „Može li OTTO održati svoje obećanje ili je tvrtka zelenaška?“ – pitanje je iz najave dokumentarca u kojem je autor robu kojom OTTO trguje ili je proizvodi ispitivao u laboratorijima i preko „trackinga“ provjeravao gdje završava roba iz povrata. Angažirao je i stručnjake da sve to analiziraju, a predstavnici grupacije davali su svoje odgovore i tumačenja.

Tijekom suradnje u pripremi dokumentarca njemački je kolega otkrio Večernjakovoj novinarki da se sudski proces vezan uz nezakonit rast otkupljenog duga vodi i protiv njemačkog EOS-a, no poslovne prakse u Hrvatskoj bile su im apsolutno šokantne. U trenutku snimanja dokumentarca još uvijek nije bio poznat ishod nadzora koji je protiv EOS Matrixa vodio AZOP, no s obzirom na dužinu pripreme dokumentarca, u međuvremenu im je odrezana kazna od 5,47 milijuna eura zbog povrede osobnih podataka, posebno u dijelu prikupljanja i praćenja podataka o zdravstvenom stanju dužnika i curenja podataka o dužnicima. Apsurdno je što je, samo nekoliko dana nakon kazne, EOS Matrix kao glavni sponzor događaja, dobio nagradu za društveno odgovorno poslovanje na području korporativnog volontiranja od medijskog projekta „Diplomacy and Commerce“. Nakon što je Večernjak otkrio skandal, organizator je, u demantiju drugom mediju, još i lažno optužio Večernjakovu novinarku za privatni interes izmišljajući da je motiv za objavu bila nepostojeća ovrha EOS-a. Na njemačku grupaciju koja se hvali odgovornim poslovanjem i odgovornim ekonomskim ponašanjem to baca veliku tamnu mrlju.

OTTO grupa obiteljska je tvrtka u čijem sklopu posluju modni div About You i Hermes. Starije generacije sjećaju se izdanja Burde. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata postali su vodeća tvrtka za naručivanje poštom dok danas konkuriraju Amazonu. Najuspješniji su njemački online trgovac.

„Kako je mala hamburška modna tvrtka s katalogom postala globalna multinacionalna korporacija? Koje su joj tamne strane? – pita autor dokumentarca u najavi.

Steffen Haug je tijekom 25 godina producirao gotovo 300 priča, priloga i dokumentaraca, sam i u suradnji s timom drugih novinara. Bio je glavni urednik Spiegel TV Magazina na kojem je vodio nedjeljne večernje emisije i političke talk showove te nadzirao brojne multimedijske projekte. Kao reporter, radio je globalno: bio je dopisnik iz Washingtona 2009., izvještavao s terena u sukobima na Kosovu i u Iraku. Na Festivalu u New Yorku 2004. je dobio svjetsku nagradu za film o invaziji na Irak. Osim priloga iz ratnih zona i kriznih područja, pisao je i o političkim i znanstvenim temama i radio istraživačke projekte. Budući da je odrastao u Brazilu te govori i portugalski, često je izvještavao iz Južne Amerike. Na Federalnom sveučilištu u Rio de Janeiru bio je i asistent na Odsjeku za ekonomsku i društvenu geografiju. Nakon završetka studija geografije, sportskih znanosti i političkih znanosti u Tübingenu i Rio de Janeiru, učio je televizijski posao na Spiegel TV-u u Hamburgu, gdje je prošao put od pripravnika do glavnog urednika. Prije nego što je 2011. postao glavni urednik bio je voditelja video produkcije Spiegel grupe (Der Spiegel, Spiegel Online i Spiegel TV).

