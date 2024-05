Zbog potpisa Plenkoviću Vučemilović isključena iz HS-a

Među 78 postpisa koje je Andrej Plenković u petak odnio predsjedniku Zoranu Milanoviću kako bi dobio mandat za sastavljanje nove Vlade našao se i onaj Vesne Vučemilović, koju je ovaj potez koštao ekspresnog isključenja iz Hrvatskih suverenista. Da su iz stranke isključili izabranu zastupnicu vodstvo HS-a objavilo je službenim prioćenjem, u kojem potvrđuju kako je povod za ovakvu odluku bio upravo njezin potpis mandataru, dan protivno volji iskazanoj u službenim odlukama stranačkih tijela.

"Zastupnica Vučemilović je, protivno Odluci Predsjedništva Hrvatskih suverenista od 27. travnja 2024. godine, dala potpis Andreju Plenkoviću za novi mandat za sastavljanje vlade. Ovim činom Vučemilović je grubo prekršila spomenutu Odluku Predsjedništva stranke te prvenstveno izdala svoje birače", stoji u priopćenju Hrvatskih suverenista. Stranka pritom poručuje kako, za razliku od svoje dojučerašnje zastupnice, "stoji na istom tragu na kojem je bila uoči izbora za Hrvatski sabor, te ne mijenja svoja stajališta kako vjetar puše".

Iako javno nikada nije do kraja potvrdila da namjerava potpisati za Plenkovića i novu Vladu, ovaj potez Vesne Vučemilović dao se naslutiti još od parlamentarnih izbora, nakon kojih je počela otvoreno kritizirati izjave predsjednika HS-a Marijana Pavličeka da će o poslijeizbornim kombinacijama odlučivati zajedno s predizbornim koalicijskim partnerom Mostom. Vučemilovićevoj se nisu svidjeli Mostovi pregovori s SDP-om o neuspjelom stvaranju antikorupcijskog oporbenog bloka s ciljem micanja HDZ-a pa je poručivala kako joj ne pada na pamet ići u bilo kakav blok s ljevicom, da bi na kraju završila u redovima HDZ-ove većine.

Vučemilović pritom nije jedina koja se otela stranačkoj stezi nezadovoljna postizbornim potezima svoje stranke. Suprotno odluci svoje stranke ponio se i zastupnik Domovinskog pokreta Josip Jurčević, koji jedini od 13 izabranih DP-ovih zastupnika nije želio potpisati potporu Plenkoviću. No, za razliku od Vučemilović, DP prema svom zastupniku i članu Predsjedništva nije poduzeo nikakve disciplinske mjere, što ne znači da i neće.

Kako nam je objasnio glavni tajnik DP-a Josip Dabro, u samoj odluci Jurčevića da uskrati potpis mandataru ne vide ništa spornoga, no to ne znači da bi se Jurčeviću i dalje tolerirali potezi koji bi išli protivno odlukama središnjih tijela stranke. – Što se tiče Jurčevića, odluka o uskrati potpisa nije sporna. On smatra da stranka nije dobro ispregovarala pozicije u Vladi i stranka mu to ne zamjera. No, to ne znači da će ubuduće bez ikakvih posljedica proći oni koji se ne budu držali smjera koji utvrdi stranka – rekao nam je Dabro.

