Zbog odbijanja pobačaja poljska bolnica suočena s visokom novčanom kaznom

Poljske vlasti donijele su odluku o povećoj novčanoj kazni izrečenoj jednoj bolnici jer je uskratila obaviti pobačaj ženi kojoj je trudnoća vjerojatno ugrožavala život, što ukazuje na promjene u zemlji poznatoj po najstrožim pravilima u Europi kada je posrijedi prekid trudnoće. Prethodna poljska nacionalistička vlada uvela je godine 2021. gotovo potpunu zabranu pobačaja i u zakon unijela iznimno konzervativne društvene vrijednosti za vrijeme svoje osmogodišnje vladavine.

No pitanje pobačaja posljednjih godina potiče poljske građane na masovne prosvjede, a prava žena odigrala su ključnu ulogu u predizbornoj kampanji 2023., nakon koje je na vlast stigla proeuropski orijentirana koalicijska vlada. Iz Zaklade za zaštitu žena i planiranje obitelji Federa Reutersu su ispripovijedali priču o jednoj četrdesetgodišnjakinji koja je u 14. mjesecu trudnoće stigla u Medicinski centar Pabianice tražeći da joj obave pobačaj.

"Pacijentica je predočila potvrdu psihijatra u kojoj je jasno stajalo da nastavak njezine trudnoće izravno ugrožava i njezino cjelokupno zdravlje i živote", rekla je Lewandowska. No unatoč tomu bolnica je zatražila dodatnu dokumentaciju i odbila je obaviti pobačaj, ali ga je pacijentica na kraju ipak obavila u drugoj bolnici. Nacionalni zdravstveni fond ocijenio je odbijanje zdravstvene ustanove nezakonitim te je bolnicu kaznio globom u iznosu od 550.000 zlota ili oko 136.578 američkih dolara. Ta se zdravstvena ustanova planira žaliti na odluku.

Glasnogovornik Zaklade Andrzej Troszynski kaže da se upravo provode revizijski postupci koji se tiču ​​još dviju medicinskih ustanova. Ministrica zdravstva Izabela Leszczyna je rekla da su oba postupka pri kraju i da bi mogla rezultirati kaznama za zdravstvene ustanove. "Sada smo u situaciji kada se one bolnice koje se pridržavaju zakona predstavljaju javnosti kao nešto posebno. Ova je situacija okrenuta naglavce i stoga se nadamo se da će odluka o kažnjavanju odgovornih bolnica biti početak kraja ovog trenda", rekla je Lewandowska.

De facto zabrana

De facto zabrana uvedena 2021. dopuštala je prekide trudnoće samo u slučajevima silovanja, incesta ili u slučaju prijetnje za zdravlje ili život majke. No čak i u takvim situacijama žene su se često suočavale s takozvanim "prizivom savjesti", kojim je liječnicima omogućeno da odbiju obaviti pobačaj iz moralnih razloga. Vlada premijera Donalda Tuska odlučila je ozbiljno se posvetiti ovome problemu i nedavno je uvela odredbu o kažnjavanju javno financiranih medicinskih centara koji odbiju zakonske postupke globama koje iznose do 2 posto njihovih financija.

"Uredba koja je krajem svibnja stupila na snagu ukazuje na to da medicinska ustanova mora organizirati svoj rad tako da na raspolaganju uvijek bude liječnik koji će biti voljan obaviti pobačaj u skladu sa zakonom" i bez priziva savjesti, rekla je Urszula Rygowska-Naštulak iz ureda pravobraniteljice za prava pacijenata. No i to pitanje i dalje izaziva podjele čak i unutar vladajuće koalicije, koju čine i lijevo orijentirani zastupnici i konzervativci kršćani.

U travnju je parlament uputio četiri prijedloga zakona za liberalizaciju zakona o pobačaju dvostranačkom odboru, što ukazuje na to da u Tuskovoj koaliciji ipak postoji suradnja unatoč dubokim podjelama u pogledu ovog pitanja. Proces bi se mogao produljiti do izbora novog predsjednika iduće godine, a očekuje se da će sadašnji predsjednik Andrzej Duda staviti veto na bilo kakve izmjene zakona o pobačaju.

