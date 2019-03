Zašto nema sočnih poreznih priča u RH?

Kolumbijska pjevačica Shakira posljednja je u nizu poznatih osoba koje u Španjolskoj progone za utaju poreza pa će se 12. lipnja na sudu u Barceloni morati očitovati o utaji 14,5 milijuna eura, koliki je porez trebala po tvrdnjama tamošnjih vlasti platiti od 2012. do 2014., kada joj je službeno prebivalište bilo u Panami, ali je uglavnom živjela u Španjolskoj, gdje i danas živi s nogometašem Gerardom Piquéom i djecom. Terete je da je prikrila prihode kroz 14 tvrtki u poreznim oazama. Cristiano Ronaldo početkom godine pristao je na nagodbu, 23 mjeseca zatvora (neće izdržavati) i plaćanje gotovo 19 milijuna eura neplaćenog poreza, kamata i kazne, jer je od 2011. do 2014. preko tvrtki u poreznim oazama izbjegao plaćanje poreza. Prethodno je Leo Messi osuđen na 21 mjesec zatvora i novčanu kaznu od 2,1 milijun eura, a njegov otac na 15 mjeseci i 1,3 milijuna eura, pri čemu je Vrhovni sud vodio računa da je Messi brzo platio porezni dug. I on je preko offshore tvrtki izbjegavao porez od 2007. do 2009. Na udaru španjolskih poreznika i sudova našao se i naš Luka Modrić koji se također odlučio nagoditi zbog utaje od 870.728 eura poreza u 2013. i 2014. Maradona još ima poreznih rasprava s talijanskim vlastima, u Njemačkoj su se s rukom porezne pravde suočile teniske zvijezde, Boris Becker, otac Stefi Graff, bivši vozač Formule 1 Michael Schumacher, šef njemačke pošte Klaus Zumwinkel, a u novije vrijeme bivša nogometna ikona Bayerna Uli Hoeness osuđena je na tri i pol godine zatvora zbog utaje 28,5 milijuna eura. Lani je u SAD-u bivši voditelj kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa osuđen, između ostaloga, i za izbjegavanje plaćanja poreza, dok su česte vijesti o poreznim problemima slavnih zvijezda.

Slučaj Zdravka Mamića tek izuzetak

Iako u Hrvatskoj nemamo porezne obveznike baš takvoga kalibra, zar je moguće da su naše sportske, estradne i poslovne zvijezde u takvom strahu od naših poreznih vlasti da im uopće ne pada na pamet pokušati izbjeći plaćanje poreza ili su njihovi porezni savjetnici tako vješti da su neuhvatljivi za našu Poreznu upravu i pravosuđe?

