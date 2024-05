Nagađalo se o promjenama: Putin je donio odluku o novom premijeru Rusije

Iz ćelija na bojište

Ukrajina izglasala zakon koji bi mogao promijeniti tijek rata

Ukrajinski parlament izglasao je izmjene i dopune kaznenog zakona zemlje kako bi se omogućilo "uvjetno prijevremeno puštanje" zatvorenika u zamjenu za "njihovo izravno sudjelovanje u obrani zemlje, zaštiti njezine neovisnosti i teritorijalnog integriteta". No to ne vrijedi za one koji su počinili ubojstva s predumišljajem, silovatelje i pedofile, korumpirane dužnosnike, one koji su počinili zločine protiv temelja nacionalne sigurnosti Ukrajine, zastupnike i ministre