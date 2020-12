Zašto je normalno da se iz sudnica udaljuju novinari?

Epidemija COVID-19 već mjesecima onemogućava normalan život, a preporuke i epidemiološke mjere koje se gotovo na svakodnevnoj bazi mijenjaju stvaraju popriličan kaos u nekim područjima rada i djelovanja. Jedno od tih područja su i sudovi, koji od početka pandemije rade sukladno uputama Vrhovnog suda i Nacionalnog stožera Civilne zaštite. I tu dolazi do prijepora, jer se preporučene epidemiološke mjere različito tumače, što na svojoj koži ponajbolje osjećaju novinari koji prate rad pravosuđa. Postalo je gotovo normalno da se zbog poštovanja epidemioloških mjera iz sudnica s javnih rasprava udaljuju novinari.

Preporuke, mjere, zakon...

Primjedbe da to nije u duhu Ustava ni Zakona o kaznenom postupku (ZKP) prema kojima su rasprave javne, ne padaju baš na plodno tlo. Vidljivo je to i iz stava Ministarstva pravosuđa i uprave koje o isključenju novinara s javnih rasprava zauzima poprilično benevolentan stav. Pa tako kažu da se “u predmetima u kojima sudjeluje više stranka s velikim interesom javnosti, što se naročito odnosi na predmete iz nadležnosti kaznenih sudova, u Zakonu o kaznenom postupku propisano je da je rasprava javna, međutim, propisano je i da sudsko vijeće može u zakonom propisanim slučajevima isključiti javnost za cijelu raspravu ili njezin dio”. No problem je što u Ministarstvu očito ne znaju ili ne žele znati da ZKP ne poznaje epidemiološke mjere kao razlog isključenja odnosno udaljenja javnosti, pa i novinara s rasprave. Prema ZKP-u, javnost se s cijele ili dijela rasprave isključuje kada su u pitanju zaštita obiteljskog i privatnog života stranaka, suđenja za maloljetnike, suđenja za seksualne delikte ili suđenja na kojima se iznose podaci bitni za nacionalnu sigurnost.

S druge strane, predsjednici sudova oni su koji sukladno uputama Vrhovnog suda trebaju organizirati posao tako da se poštuju epidemiološke mjere. I tu dolazimo do pitanja, vrijede li i za sudove upute Nacionalnog stožera prema kojima u zatvorenim prostorima, može biti maksimalno 25 osoba na razmaku od dva metra. Tumačenje Ministarstva pravosuđa, a i pojedinih sudova je da se ta preporuka ne odnosi na njih. S druge strane, odvjetnici, smatraju da se ta preporuka odnosi i na sudove te da se rasprave ne mogu i ne bi se smjele održavati ako se ne poštuju epidemiološke mjere.

Taj je problem eskalirao početkom tjedna na zagrebačkom Županijskom sudu, kada su s nastavka suđenja za aferu Agram iz sudnice udaljeni novinari, te je čak i policija obaviještena o nepoštovanju epidemioloških mjera. I to iako je riječ o dvorani od 110 metra kvadratnih u kojoj je prema izračunu uz poštivanje epidemioloških mjera moglo biti 27 ljudi, a bilo ih je 25. Zbog ovih prijepora, Krunoslav Capak, je neki dan najavio da će se uskoro objaviti nove epidemiološke preporuke za sudove.

Unajmljivanje prostora

Inače, iz pravosudnih kuloara može se čuti i da Ministarstvo nije ništa napravilo da se problem riješi iako sudovi u nenormalnim uvjetima rade već mjesecima. Doduše, predsjednici sudova mogu za održavanje rasprava s velikim brojem optuženika, u dogovoru s lokalnom samoupravom unajmiti i neke druge prostore prikladne za suđenja. No problem je što to košta, pa se primjera radi u Zagrebu razmišljalo o unajmljivanju dvorane Studentskog centra za velika suđenja, no od toga se odustalo jer dnevni najam te dvorane stoji nekoliko tisuća kuna.