Zašto je Da Vincijeva slika Salvator Mundi i dalje skrivena?

Do danas je Salvator Mundi, slika Isusa Krista u plavoj halji, koji desnom rukom pokazuje znak križa, a u lijevoj drži prozirnu kristalnu sferu, najskuplja ikada službeno prodana slika. Aukcijska kuća Christie’s prodala ju je 15. studenog 2017. godine za nevjerojatnih 450,3 milijuna dolara.

Za Louvre Abu Dhabija

Isprva se nije znalo tko ju je kupio, no pokazalo se da je to bio saudijski princ Badr bin Abdullah, i to za ministarstvo kulture i turizma te zemlje. Međutim, dugo se sumnjalo da je pravi kupac zapravo jedan mnogo poznatiji saudijski princ, Mohammed bin Salman, prijestolonasljednik, optuživan i za okrutno ubojstvo novinara Jamala Khashoggija.

Foto: Wikimedia Commons

Iako je trebala službeno biti predstavljena u muzeju Louvre Abu Dhabi, to se nije dogodilo. No slika nije izložena ni na izložbi povodom 500 godina smrti Leonarda da Vincija, a to je potaknulo niz nagađanja. Je li slika uopće autentična? Mali broj stručnjaka tvrdio je da je veliki umjetnik s njom imao veze kroz tek nekoliko poteza kistom. No gdje je ona danas? Za koga je doista kupljena? Zapravo nitko nije znao gdje se slika nalazi, ali je The New York Times objavio priču temeljenu na dokumentima prema kojoj je slika doista u Louvreu, ali onom pariškom. I čeka na izlaganje javnosti. Prema ovoj priči, princ Bin Salman otpremio je sliku u francuski Louvre već godinu dana nakon što ju je kupio kako bi se tamo nepobitno potvrdila njezina autentičnost te kako bi se ondje i izložila. Da bi se potvrdilo je li slika doista Leonardovo djelo, korištene su najsuvremenije tehnologije i dokazano je da je ona djelo velikog majstora. Prema dokumentaciji koju je The New York Times dobio na uvid, slika je nepobitno u vlasništvu saudijskog ministarstva kulture i turizma. Ostalo je pitanje zašto onda nije izložena ako se već zna da je apsolutno autentična te tko ju je kupio?

Razlog je nesporazum, tj. uvjet, praktički ucjena koju je postavio princ Bin Salman koji inzistira da se slika može izlagati jedino ako je se postavi odmah do – Mona Lise. Tako su uglednim novinama potvrdili francuski dužnosnici uključeni u pregovore. Otkriveno je, također, da su Francuzi, nakon što su shvatili da Saudijci doista neće dati da se slika izloži osim uz Mona Lisu, odbili objaviti rezultate nalaza autentičnosti. Tako su pustili da barem dio stručne javnosti s podsmijehom gleda na princa koji je platio 450 milijuna dolara za potencijalnu krivotvorinu.

U sliku se, naime, sumnjalo dugo godina. Naslikana je oko 1500. godine, a zavedena kao dva slična djela u imovini engleskog kralja Charlesa I. nakon što je pogubljen 1649. A onda joj se nakon 18. stoljeća gubi trag, da bi se ponovo pojavila 2005. kada ju je pronašao par trgovaca umjetninama na nekoj rasprodaji u New Orleansu, gdje su je kupili za 10 tisuća dolara. Nekoliko je puta mijenjala vlasnika, sve dok je nije kupio saudijski princ.

Poseban status Mona Lise

A zašto Louvre takav dragulj ne želi izložiti uz čuvenu Mona Lisu? Problem za kustose Louvrea je posebno osiguranje Mona Lise zbog kojeg pokraj nje ne može stati nijedna druga slika i zbog kojeg ju je teško premjestiti. Do dogovora izvještaj o autentičnosti slike, dosje na 46 stranica, ostaje zaključan u trezoru Louvrea, koji službeno negira njegovo postojanje. No, kako su napravljene kopije dosjea, potvrda autentičnosti ipak je izašla u javnost. Francuzi sada Saudijcima spremaju novu spačku: ovih dana treba se prikazati novi dokumentarac u kojemu dva anonimna francuska dužnosnika tvrde da se analiza Salvator Mundija nije nikada radila... Igra živaca se nastavlja.