Zaštitar na Žitnjaku uporabio vatreno oružje i usmrtio brata skupljača metala?

Jedna osoba smrtno je stradala u nedjelju oko 17 sati u blizini jednog poduzeća na Slavonskoj aveniji na zagrebačkom Žitnjaku, a prema onom što je priopćila zagrebačka policija, iz vatrenog oružja tu je osobu usmrtio zaštitar. U zagrebačkoj policiji tek su šturo kazali da se sve okolnosti tog događaja utvrđuju te da je zaštitar pod njihovim nadzorom.

Drugim riječima, on je odveden u policiju na ispitivanje, a istovremeno na mjestu događaja je počeo policijski očevid koji bi trebao utvrditi što se točno dogodilo. Za početak je li zaštitar vatreno oružje upotrijebio slučajno dok je s njime nespretno ili neispravno rukovao? Ili ga je upotrijebio dok je radio svoj posao, odnosno osiguravao poduzeće? Tijekom očevida policija će prikupiti sve korisne tragove, izuzeti snimke nadzornih kamera ako ih ima te će odjeću zaštitara i smrtno stradale osobe izuzeti radi vještačenja. Osim toga na balističko vještačenje će se poslati i zaštitarev pištolj, a njega će se ispitati kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo, odnosno što je prethodilo uporabi vatrenog oružja i smrtnom stradanju jedne osobe.

O samo događaju za sada je malo informacija poznato pa se tako ne zna ni za koju zaštitarsku firmu radi zaštitar, a policija nije rekla ništa ni o identitetu usmrćene osobe. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija će sigurno istraživati i zaštitarov život, a posebno će ih zanimati je li poznavao osobu koju je usmrtio. Ovisno o tome što doznaju, moći će se utvrditi i što je pozadina tragedije koja se dogodila, odnosno je li riječ o događaju koji je motiviran nečim osobnim ili je možda riječ o događaju koji je produkt spleta okolnosti. Istraživat će se, kao i uvijek u takvim situacijama, i što je žrtva radila prije no što je usmrćena, odnosno, kao se to u kriminalistici stručno zove, koliki je doprinos žrtve tragičnom događaju. Prema nekim neslužbenim informacijama, smrtno stradala osoba je bila s bratom, koji je skupljao metal, a moglo se neslužbeno čuti i da je nastradali bio kolateralna žrtva, jer se on nije bavio skupljanjem metala. Isto tako prema neslužbenim informacijama, stradali je živio u tom kvartu i imao je posao.

No i to se tek treba utvrditi, a kada očevid i kriminalističko istraživanje budu gotovi, policija će odlučiti i hoće li podnijeti kaznenu prijavu protiv zaštitara i zbog čega. Odnosno hoće li se slučaj okvalificirati kao ubojstvo, prekoračenje nužne obrane ili smrt iz nehaja. Očevid će vjerojatno potrajati dugo, a odgovore na neka od ovih pitanja policija bi možda mogla imati tijekom ponedjeljka.