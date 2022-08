Zapeli na A1 s kćeri (11) na respiratoru: 'Samo želim stisnuti ruku policajcu koji je pomogao Jani'

Obitelj Petrić vraćala se s mora ove nedjelje sa svojom kćeri Janom koja boluje od spinalne mišićne atrofije i na respiratoru je. Oko 15 sati stvorila se kolona i obitelj nije znala kako su gostujući navijači Hajduka izašli maskirani kod odmorišta Jadova iz svojih vozila i zaustavili promet s ciljem da se sukobe s navijačima Dinama koji su putovali na utakmicu Šibenik-Dinamo u Šibeniku.

"Mama, zovi brzo drugu policiju", zavapila je teško bolesna djevojčica Jana (11) nakon što je s roditeljima zaglavila u koloni dugačkoj devet kilometara. Janina mama Mirjana mogla se nadala samo jednom, a to je da izdrži baterija respiratora.

VIDEO: Djevojčica (11) spojena na respirator satima čekala u koloni na A1 nakon incidenta s navijačima: 'To nisu navijači, to su teroristi'

"Trebali smo još ostati na moru, ali nešto nam se zakompliciralo pa smo ipak krenuli u nedjelju. Kao i uvijek, bili smo savršeno pripremljeni za put. Baterija na respiratoru i aspiratoru bila je skroz napunjena kada smo krenuli, no, vozili smo se već dva sata kada smo zapeli u koloni. Budući da baterija može izdržati ukupno šest sati, shvatila sam da je imamo za još svega četiri sata. U trenu sam se izbezumila sjetivši se da je posljednji izgred navijača kod Desinca blokirao promet na šest sati. Pomislila sam da će možda i ovog puta toliko potrajati i da baterije jednostavno neće izdržati", kazala je Mirjana za 24sata.

Kaže da je imala spreman i uređaj za ručno upuhivanje zraka u pluća kojeg koristi u krajnjoj nuždi, ali nikako nije željela da dođe do toga da ga mora i koristiti u koloni.

"Jana može samostalno disati možda 10 do 15 minuta, ali to samo u savršenim okolnostima. Toga dana sigurno ne bi mogla jer je bila strašno uplašena. Ona ne priča, ali ima dobro razvijen neki svoj jezik, odnosno sustav sporazumijevanja uz pomoću kojeg je suprug i ja sve razumijemo. Bila u potpunosti svjesna svega što se oko nas dešavalo", rekla je Mirjana i dodala da je djevojčicu najviše uzrujalo kada je čula da policajac govori njezinim roditeljima da ih ne može izbaviti iz situacije u kojoj su se našli, unatoč Janinom stanju.

Mirjana Petrić napominje kako razumije da se policajac morao baviti navijačima, ali je očekivala da će je smiriti i barem joj reći da će pozvati nekoga od svojih kolega da im pomogne.

"Samo je otišao. Bili smo prepušteni sami sebi", ogorčena je majka 11-godišnje djevojčice.

Njezin suprug je izašao iz vozila i ugledao nakon nekog vremena policajca na motoru, kojeg je zamolio za pomoć.

"Upalio je rotirke i rekao nam da mi upalimo sva četiri žmigavca te da ga slijedimo. Izvukao nas je iz kolone i krenuli smo skroz na početak iste. Onda je opet uslijedio šok. Ljudi iz drugih automobila očito nisu vidjeli da imamo na autu oznaku za invalide. Počeli su se žestoko ljutiti, otvarati vrata kako bismo se što teže probijali i dobacivali su nam. Nekako smo uspjeli kroz sve to proći i doći na početak kolone. Tada nam je policajac dao znak da nastavimo svojim putem bez njega - rekla je Mirjana.

Kaže da joj je žao što u cijeloj toj strci, nisu policajca pitali ni za ime.

"Strašno bih željela tom čovjeku stisnuti ruku. Spasio nas je u toj očajničkoj situaciji u kojoj sam od panike mogla razmišljati samo o najgorem. Hvala mu od srca", rekla je Mirjana za 24sata i istaknula kako su je mnogi kritizirali na društvenim mrežama što se uopće uputila s bolesnim djetetom na more.

"Kao da je Jana kriva što se rodila s tom bolešću. Ali i ona unatoč svemu ima osjećaje, ima stvari koje voli i u kojima uživa. A more je definitivno jedna od njih. Toliko je bila sretna kad je ljeto počelo. Neprestano je ponavljala: "Idemo na more, idemo na more!" Kad smo došli, mislila sam da će se raspuknuti od sreće. Ona ne možemo plivati, ali pluta na luftiću, a mi tada respirator nosimo na ramenu. Zvuči ludo, ali sve činimo samo da je usrećimo i da joj unatoč bolesti omogućimo donekle normalan i lijep život kakvog zaslužuje", kaže majka 11-godišnje Jane.

