'Zapad se preračunao. Umjesto očekivanih 20 posto, ruska ekonomija je pala samo za dva posto'

Zbog rata u Izraelu i Pojasu Gaze, rat u Ukrajini pao je u sjenu. Bivši veleposlanik u Moksvi i bivši ministar u Vladi RH Božo Kovačević smatra kako je taj sukob nedvojbeno postao teret Zapada.

- Pao je u sjenu, što je nepovoljno za ukrajinsku vlast i predsjednika Zelensog. Ja mislim da je glavni problem za Ukrajinu taj što je Amerika zapravo svoje strateške ciljeve u Europi ostvarila, povećan je broj članica NATO saveza, prekinuta je energetska ovisnost Europe o Ruskoj Federaciji. Europa je u energetskom, sigurnosnom i političkom smislu u potpunosti ovisna o Americi i Amerika je time svoje strateške interese u Europi ostvarila. Za Ukrajinu ostaje da se opredijelili za trajni rat koji može trajati i više desetljeća, a kojemu je cilj oslobađanje svih okupiranih područja ili da prihvati ponudu Zapada da što prije uđe u NATO. Preduvjet za to je da se završi rat, ali NATO nije definirao kakav trebao biti ishod toga.

Što znači da bi Ukrajina u konačnici možda trebala popustiti?

Nitko to nije rekao, ali ponuda s posljednjeg summita NATO saveza implicira tako nešto. Ukrajina će moći ući u NATO nakon što se završi rat, ali nigdje nije rečeno kakav treba biti rezultat tog rata.

Je li to realno za očekivati da bi Zelenski pristao na tako nešto?

To nije realno očekivati pa mislim da je i raspoloženje u Ukrajini takvo s obzirom na velike žrtve i na znatne napore koje je Ukrajina uložila da se odupre pokušaju ruske okupacije cijele Ukrajine, a zatim u pokušaju oslobađanja tih teritorija. Ali, s vremenom će ukrajinske političke elite morati uzeti u obzir neki širi spektar mogućih rješenja, a ne samo taj svoj na međunarodnom pravu utemeljen zahtjev za oslobađanjem svih okupiranih teritorija.

Dugo ste živjeli u Rusiji. Što Rusi kao društvo mogu očekivati nakon što ovaj sukob konačno završi kad god on završi. Koja je to perspektiva?

Prvo što mogu očekivati da će ruska vlast opet, neovisno o tome kakav bude stvarni ishod, proglasiti pobjedu. Rusko društvo je, po mom mišljenju, bilo iznenađeno napadom na Ukrajinu. Rusko društvo je bilo oduševljeno aneksijom Krima. Šutke je prihvatilo najprije deklaraciju o priznanju Donjecka i Luhanska i kasnije odluku nadležnih tijela Ruske Federacije o pripojenju Donjecka, Luhanska, Zaporožja i Hersona Ruskoj Federaciji. Dakle, za to već nije postojalo oduševljenje. Da nema nekog posebnog emocionalnog oduševljenja i povezanosti s politikom predsjednika Putina vidjelo se prilikom pobune Prigožina. Putin je očekivao da će se javnost opredijeliti za njega, a protiv Prigožina što se nije dogodilo. Ruska javnost očekuje da i dalje građani dobro žive i da u što je moguće manjoj mjeri osjećaju teret tog rata. Ali ako taj rat potraje, osobito ako ratne operacije budu intenzivirane, onda rusko društvo ne može živjeti kao da tog rata nema i to može rezultirati smanjivanjem podrške Putinovom režimu i možda nekom vrstom političkih nereda, ali zasad se ne vidi koja bi to organizirana politička snaga, mogla ozbiljan otpor Putinu organizirati. Zapad je očekivao da će intenziviranje sankcija rezultirati znatnim pogoršanjem ekonomskih prilika u Rusiji i pobunom, prvo oligarha i drugo ekonomski ugroženih slojeva stanovništva. Ali u tom pogledu Zapad se preračunao. Umjesto očekivanih 20 posto, ruska ekonomija je pala samo za dva posto, s obzirom na enorman teritorij i enormnu sirovinsku bazu uz malu tehnološku pomoć ruskih saveznika, a Kina je tu na prvom mjestu, Rusija u znatnoj mjeri može izbjeći najpogubnije posljedice ekonomskih sankcija, a Zapad je računao upravo s tim pogubnim posljedicama. K tome, Rusija je pronašla alternativna tržišta za svoje energente, a to je za njihov proračun iznimno važno.

Koja je uloga Kine u ratu u Ukrajini i na Bliskom istoku?

Kina se drži suzdržano, premda u ovom sukobu u Ukrajini nije rekla da je na ruskoj strani, a protiv Ukrajine, ali tiho podržava Rusiju zbog toga što dijeli rusku perspektivu o tome da Rusija zapravo ne ratuje protiv Ukrajine, nego protiv Zapada, protiv Sjedinjenih Američkih Država, a Sjedinjene Američke Države su Kinu proglasile svojim glavnim strateškim suparnikom. Tako da Kina podržava onu stranu koju Amerika smatra neprijateljem.



