Putin o ratu u Ukrajini: 'Trebali bismo razmisliti kako zaustaviti ovu tragediju'

NAKON POSJETA Stoltenberga

Ne žele da se situacija otme kontroli: NATO planira trajno povećanje broja vojnika na Balkanu?

U Prištini je glavni tajnik NATO-a rekao da savez trenutno razmatra trajno pojačanje svojih postrojbi, kako bi se zajamčilo da se situacija ne otme kontroli i dovede do novog nasilnog konflikta na Kosovu ili u cijeloj regiji. On je dodao da želi da se to vrednuje kao znak odlučnosti NATO-a da sačuva mir i stabilnost na Balkanu, pišu njemački mediji