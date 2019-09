Zaokret u Škorinoj kampanji, prva mu na udaru Kolinda Grabar-Kitarović

Iz stožera Kolinde Grabar-Kitarović najavljuju da se predsjednica u kampanji neće osvrtati na Miroslava Škoru, no to ne znači i da se Škoro neće osvrtati na nju. Dapače, iz posljednjih poruka tog predsjedničkog kandidata očito je kako aktualnu predsjednicu smatra ključnim protivnikom i kako u kampanji neće prezati ni od oštrije retorike.

Humorom do birača

Škoro je tako u nedjelju sa Špancirfesta poručio kako osobno ne namjerava lupati šakom po namještaju da bi pokazao kako je energičan te da nakon predsjedničke inauguracije ne namjerava pjevati “osim po potrebi, recimo na kninskoj tvrđavi”.

Dan ranije na Facebook je postavio videoskeč s komičarom Željkom Pervanom, u kojem Pervan u ulozi TV novinara “problematizira” Škorino obećanje o većim predsjedničkim ovlastima.

Skeč se svodi na “javljanje uživo iz Afrike” Pervanova učenika Antimona, koji govori kako je njegov “otac”, inače afrički diktator, kod dolaska na vlast tražio upravo ustavne promjene koje su mu omogućile da postane doživotni predsjednik. Škoro mu zatim objašnjava da to nije isto, jer da on povećanje predsjedničkih ovlasti traži kako bi predsjednik u Hrvatskoj prestao biti fikus, no Pervan ne odustaje pa skeč Škoro zaključuje konstatacijom kako Pervan “nije povukao paralelu, već okomicu direktno njemu (Škori) u čelo”.

Škoro je očito i humorom biračima pokušao približiti svoju ideju ustavnih promjena, no ono što bode u oči jest njegova poruka da veće ovlasti predlaže zato što ne želi biti “cheerleadersica”. A s obzirom na navijački angažman Kolinde Grabar-Kitarović na nogometnom prvenstvu, njegove su riječi zazvučale kao izrugivanje predsjednice. No iz Škorina stožera tvrde da nije riječ o tome.

– To nipošto nije bilo usmjereno na nju osobno, već je bio cilj naglasiti da predsjednik države s postojećim ovlastima, unatoč velikom izbornom legitimitetu, nema stvarnu težinu. A trebao bi imati a ne biti fikus – uzvraćaju iz Škorina stožera. Što se tiče predsjedničine strategije ignoriranja Škore, poručuje kako se u stožeru ne zamaraju strategijama drugih kandidata.

– Ponajmanje se zamaramo strategijama Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića koji su već pokazali koliko mogu. Oboje smatraju da predsjednik treba ostati unutar postojećih ovlasti, s tim da je Milanović instituciju predsjednika želio dodatno obezvrijediti biranjem u Saboru – podsjeća Mate Mijić, savjetnik u predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore. Milanovića i Grabar-Kitarović naziva “kandidatima statusa quo” i kako ne čudi to što će se u kampanji fokusirati jedno na drugo “jer im oboma odgovara nastavak podjela u društvu” kako bi još jednom zavarali birače “iako između njih nema velikih razlika”.

Fokus na pravosuđu

U Škorinu stožeru tumače da Andreju Plenkoviću odgovara pobjeda bilo kojeg od njih jer će, kaže Mijić, i jedno i drugo blagosloviti veliku koaliciju nakon sljedećih parlamentarnih izbora i tako dodatno zacementirati postojeći poredak, dok Škoro jedini zagovara fundamentalne promjene. Najavljuje da će se Škoro u kampanji koncentrirati i na stanje u pravosuđu koje je, kaže, rak-rana Hrvatske i jedan od najvećih generatora nepravde. Početak takvog angažmana bio je vidljiv i u slučaju Škalamera, kaže Mijić.