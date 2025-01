Zahuktava se sezona gripe, raste broj oboljelih: 'Imamo i po 200 pacijenata u ambulanti dnevno'

Sezona gripe zahuktava se nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, a vrhunac epidemije nam upravo slijedi, naime, obično je to od polovice siječnja do sredine veljače, da bi nakon veljače taj intenzitet počeo opadati. Zbog sve većeg broja oboljelih od gripe, neke su bolnice zabranile posjete bolesnicima do daljnjega, poput onih u Požegi i Slavonskom Brodu, a neke su ograničile posjete na najviše dvoje posjetitelja po bolesniku, koji obavezno moraju nositi zaštitne maske na licu, kako je to propisao KBC Osijek te Opća bolnica u Puli, koja je skratila posjete na samo deset minuta. U domovima zdravlja kroz čitavu su godinu istaknute su upute za obavezno nošenje maski za sve koji imaju respiratornih tegoba, što, međutim, mnogi zanemaruju.

Broj oboljelih od gripe počeo se udvostručavati u tjednim evidencijama HZJZ-a pa je tako do 5. siječnja ukupno 1234 prijavljenih slučajeva, od čega je samo u posljednjem tjednu 567, više no dvostruko od tjedna koji mu je prethodio. Broj je, međutim, znatno veći jer se ne testiraju svi ni inače, a pogotovo ne tijekom blagdana i ferija, pa liječnici u narednim danima očekuju porast broja oboljelih.

- Imamo jako puno oboljelih od gripe, otprilike oko 70 posto svih respiratornih bolesti su gripa, a ovih dana imamo i po 200 pacijenata u ambulanti dnevno. Rijetko bolesnike testiramo jer klinički ustanovimo gripu, a samo kod nejasnim simptoma tražimo laboratorijske pretrage. Vidimo da gripa ove godine nije baš lagana, više je teže oboljelih pacijenata s temperaturom do 40 stupnjeva i jakim bolovima u tijelu, što potraje okvirno sedam dana. Većina oboljelih su necijepljeni. Nažalost, ove je sezone odaziv na cijepljenje bio nešto manji nego prethodne. Naručili smo 250 doza cjepiva, što je otprilike tek 25 posto svih kroničnih pacijenata i onih starijih od 65 godina, dakle u startu mali broj doza, ali nam je svejedno ostalo deset doza. Ljudi kao da su poprimili neku averziju prema cijepljenju i zanemaruju da cijepljenje zbilja pomaže. Zašto je tako, to je za neka dalja istraživanja - iznio nam je dr. Juraj Jug, obiteljski liječnik iz Doma zdravlja Zagreb-zapad.

U nekim je zemljama Europe i regije broj oboljelih značajno rastao, što bilježe Francuska, Španjolska, Rumunjska, Mađarska... U Srbiji su od ovog tjedna zbog kontrole širenja respiratornih infekcija zabranjene posjete na svim klinikama Univerzitetskog Kliničkog centra, a jednako tako i u Mađarskoj.

Ako se usporedi broj prijavljenih slučajeva gripe u Hrvatskoj s brojem bolesnika prošle godine u isto vrijeme, to je dosta manje - lani ih je bilo 1887 u odnosu na trenutnih 1234. Zbog toga, ali i zbog činjenice da su u opticaju poznati, stari sojevi gripe koji se tek donekle modificiraju, epidemiolozi i imunolozi ne očekuju dramatično tešku sezonu gripe.

- Ne događa se ništa dramatično ni neuobičajeno od ranijih sezona gripe. Broj oboljelih će rasti narednih dana i tjedana, kao i svake godine na početku sezone. Naravno, gripa nije bezazlena bolesti i može biti fatalna u krajnjem slučaju. Zato bi bilo idealno da su se svi cijepili, posebno kronični bolesnici i starije osobe, tada bi to bile blaže kliničke slike i manje oboljelih - kaže nam dr. Diana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a.

GALERIJA Prije 12 godina snijeg je paralizirao Zagreb: Napadalo 68 cm, javni prijevoz bio u kolapsu...