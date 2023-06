Zagrepčanin Dragutin: Nisam imao nikakvih simptoma, a ispalo je da sam izbjegao mogući rak!

Ništa me nije boljelo, stolica mi je bila uredna i nije bilo nikakvih naznaka da nešto nije kako treba. Iznenadio sam se stoga kad se pokazalo da nije baš tako i da sam imao polipe koji su se mogli pretvoriti u rak, da nisam otišao na taj preventivni pregled, kaže nam 69-godišnji Dragutin Trninić iz Zagreba.

Uoči Božića dobio je poziv za sudjelovanje u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Prethodno se na takav poziv nije odazvao jer je bila pandemija, no sada je odmah nakon Tri kralja poslao uzorke u frankiranoj kuverti. Za desetak dana zvali su ga iz HZJZ-a. U uzorcima stolice vidjeli su tragove krvi.

– Pitali su me jesam li bio na kolonoskopiji, nisam. Odmah su me naručili i negdje u drugoj polovini veljače bio sam na kolonoskopiji na Svetom duhu i otkrili su mi dva polipa. Doktor Luetić pokazao mi je slike, sve mi je objasnio i rekao da je jedan od ta dva polipa veći. Kazao je: "Znate što to može biti u budućnosti? Može biti rak."

Za mjesec dana su mi te izrasline skidali, pri čemu su našli i treći polip. Onaj koji je bio 20 centimetara od ulaza bio je velik, oko tri centimetra i imao je peteljku, njegovo uklanjanje malo je dulje potrajalo, a kad su ga uklonili, na tom je mjestu nastala rupa koju su zatvorili kopčama, koje se same razgrade. Nakon zahvata doktor Luetić kazao mi je: "Niste došli pet do 12, došli ste na vrijeme. To je za godinu, godinu i pol moglo biti svašta." Iznenadio sam se, nisam to očekivao – priča nam D. Trninić. Da je ikakve simptome, kaže, osjetio, otišao bi i ranije na kolonoskopiju, kao što svake godine kontrolira krv, mokraću i PSA za prostatu.

Foto: Privatan album

Dragutin Trninić iz Zagreba

– Malo je neugodno kad ti napuhnu crijeva prije pregleda, ali nemjerljivo s mogućim posljedicama. Najgore je zabiti glavu u pijesak i čekati dok ne bude kasno. Ovakvo što vas i psihički ojača. Ovo je mala opomena koliko je važno misliti na svoje zdravlje i kad mislimo da je besprijekorno. Svim svojim prijateljima sad kažem, idite, treba ići, nemojte se zezati. Isplati se – kaže smijući se.

Ispričao nam je i slučaj svog prijatelja koji je išao na preventivni pregled za rak prostate.

– Nalaz iz krvi pokazao je razinu tumorskog markera 2,6, a do četiri je prihvatljivo. Doktor ga je pitao ima li netko u obitelji rak prostate, a ovaj je odgovorio da mu je brat od toga umro, na što ga je doktor smjesta poslao na biopsiju. Pokazalo se da ima rak prostate i operirali su ga onim robotom na Rebru, kod dr. Kaštelana – priča nam g. Trninić.

Ignoriramo poziv

Rak debelog crijeva najčešći je novodijagnosticirani rak s više od 3396 novih slučajeva u 2020. godini, a ujedno i drugi najčešći uzrok smrti od raka (iza raka pluća) s 2102 umrlih u 2021. godini. Češći je u osoba starije životne dobi, ali petina novooboljelih ​mlađa je od 60 godina. Nastaje uglavnom iz izraslina na crijevima – polipa koji se mogu pretvoriti u zloćudni tumor. Polipi se počinju javljati nakon 45. ili 50. godine, rastu sporo i lako se uklanjaju pri kolonoskopskom pregledu. Ako se rak debelog crijeva otkrije na vrijeme, velike su šanse za izlječenje, a ranim otkrivanjem i uklanjanjem polipa crijeva nastanak raka može se spriječiti.

Usprkos tome, na poziv za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji se upućuje svima starijima od 50 odazove se jedva 30% građana. Među onima koji su se odazvali bilo je 7% pozitivnih testova i oni su pozvani na kolonoskopiju, no ne odazove ih se ni trećina. Kod onih koji su se odazvali, rak je pronađen u 5,5% slučajeva, a polipi debelog crijeva, koji dovode do raka i koje treba ukloniti, kod njih gotovo 40%. To su činjenice zbog kojih se ovaj rak u Hrvatskoj kasno dijagnosticira pa smo s 53,1% umrlih na 100 tisuća stanovnika, drugi u EU po broju umrlih od raka debelog crijeva.

