Zadar ide u izbore? Ričard pozvao gradonačelnika da podnese ostavku, i on nudi svoju

Enio Meštrović alias Ričard oglasio se putem objave na Facebooku prema kojem je jasno da neće doći do dogovora u Zadru. U vijeću HDZ sa partnerima eventualno ima manjinu (12), a Enio Meštrović, SDP i AM većinu od 15 vijećnika. HDZ-ov gradonačelnik je većinu u vijeću optužio da je prevelikim brojem amandmana blokirala proračun, i pozvao ih na ostavku, ali svoju ponudio nije. Sad je pak njega pozvao na ostavku Enio Meštrović i ponudio svoju, uz to je prozvao i zadarski list za cenzuru. Donosimo objavu u cijelosti.

“CENZURA

U proteklih dvadesetak dana dao sam izjave za hrt, rtl, novu tv, N1, radio zadar, zadarski hr... Zadarskom listu nažalost ne, hvala! Jedini koji nisu cenzurirali moju izjavu o najbržem rješenju tvrde i neodržive kohabitacije i blokadi proračuna u Zadru je N1 tv.

...

"Pozivam gradonačelnika da podnese ostavku na svoje mjesto.

Isto ćemo učiniti i mi odmah poslije njega.

Način vođenja grada da gradonačelnik provodi samovolju i ne priznaje Gradsko vijeće od početka ne vodi nikamo. Učiti nekoga da čuje drugoga poslije trideset i dvije godine nema smisla.

Izbori!

Neka građani kažu svoje!"

P.s. Niste nas uspili slomiti.

Dajte građanima da nas kazne!'', napisao je.

